سرخط خبرهای۱۹ آبان خبرگزاری کردپرس

تحرکات فشرده نیروهای ائتلاف و کردهای سوریه

تحرکات گسترده نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در مناطق مرزی شمال و شرق سوریه گزارش شده است.

گشت‌های ائتلاف در استان دیرالزور و مناطقی نزدیک به مرز عراق انجام شد. این گشت‌ها شامل بازدید از بیمارستان‌ها و مقرهای نظامی بود و با پرواز بالگردها و جنگنده‌ها همراه بود.

در همین حال، گشت‌های میدانی در شهرهای مرزی نیز صورت گرفت تا وضعیت امنیتی بررسی شود. برخی منابع محلی از تنش‌ها و تحرکات متقابل میان نیروهای دموکراتیک سوریه و گروه‌های تحت حمایت ترکیه در شمال حسکه گزارش داده‌اند.

نامه وزیر امور خارجه آمریکا به نچیروان بارزانی

مارک روبیو، درپیامی به نچیروان بارزانی، شراکت مستمر میان آمریکا و اقلیم کردستان را عاملی برای ثبات و پیشرفت دانست و از افتتاح مجدد خط لوله نفتی میان عراق و ترکیه برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان استقبال کرد.

روبیو همچنین از رهبری و شراکت سازنده بارزانی که به تقویت صلح و همکاری کمک کرده، تقدیر کرد. او به نقش بارزانی در تسهیل گفت‌وگو میان ترکیه و حزب کارگران کردستان (PKK) و تلاش‌هایش برای آرامش و ثبات در سوریه اشاره کرد.

رکورد مشارکت در انتخابات ویژه عراق شکسته شد؛ ۸۲ درصد

عمر احمد، رئیس شورای کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، اعلام کرد که میزان مشارکت در رای‌گیری ویژه انتخابات عراق ۸۲.۴۲ درصد بوده و بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در این انتخابات شرکت کرده‌اند. این میزان مشارکت در مقایسه با انتخابات گذشته بی‌سابقه بوده است.

همچنین، ستاد عملیات مشترک عراق گزارش داد که میزان مشارکت نیروهای نظامی از ۸۰ درصد فراتر رفته است.

بیشترین مشارکت در استان‌های اقلیم کردستان، به‌ویژه در سلیمانیه با ۹۸.۱۶ درصد بود و کمترین میزان مشارکت در بخش الرصافه بغداد با ۷۰.۳۷ درصد ثبت شد.