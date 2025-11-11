به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان اعلام کرد که پس از پایان انتخابات، دور جدیدی از گفتوگوها با اتحادیه میهنی کردستان و دیگر طرفها برای تشکیل دولت آغاز خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که این انتخابات به «بنیادنهادن عراقِ نیرومندتر» منجر شود.
از ساعت ۷ صبح امروز ۱۱ نوامبر، مراکز رأیگیری در اقلیم کردستان و سراسر عراق برای انتخاب ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق به روی رأیدهندگان گشوده شد.
نچیروان بارزانی پس از انداختن رأی خود در بخش VIP یکی از مراکز رأیگیری، در یک نشست خبری گفت: «پس از پایان انتخابات، گفتوگوهای تازهای را با اتحادیه میهنی و دیگر طرفها برای تشکیل دولت آغاز میکنیم. امیدوارم این انتخابات زمینهساز شکلگیری عراقِ نیرومند و کلید حل مشکلات بغداد باشد.»
شایان ذکر است که روز سەشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲٥ فرایند رأیگیری عمومی با مشارکت بیش از ۲۰ میلیون نفر آغاز شده و طبق برنامه تا ساعت ۱۸ امروز ادامه خواهد داشت.
