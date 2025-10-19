به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در مراسم آغاز کارزار انتخاباتی حزبش در شهر سلیمانیه اعلام کرد که در اقلیم کردستان هیچ نیرویی قادر نیست اتحادیه میهنی را تضعیف کند و تنها این حزب است که می‌تواند «نمایندگی واقعی مردم» را برعهده گیرد.

طالبانی در سخنرانی خود درباره تشکیل دولت آینده اقلیم کردستان گفت: «هرگز دولتی را تشکیل نخواهیم داد مگر آنکه اطمینان حاصل کنیم آن دولت اشتباهات گذشته را تکرار نخواهد کرد و به ما فرصت خدمت به مردم را خواهد داد.»

او با اشاره به نیاز به تغییرات جدی افزود: «اگر امروز کردستان را با ۲۰ سال پیش مقایسه کنیم، شاید از برخی جهات بهتر باشد، اما ما نمی‌خواهیم امروزمان شبیه دیروز باشد، به تغییرات واقعی نیاز داریم. چهار سال پیش نیز همین سخن را گفتم، اما برخی متوجه نشدند.»

طالبانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «اکنون نفت اقلیم کردستان از طریق لوله‌ها صادر می‌شود و هم دولت عراق، هم ما و هم متحدانمان از آن اطلاع داریم»، و در ادامه با لحنی کنایه‌آمیز افزود: «کافی است جیبهایتان به اندازه پر شد.»