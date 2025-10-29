۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۴

عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان:

افتخار به تأخیر در تشکیل دولت اقلیم شرم‌آور است

افتخار به تأخیر در تشکیل دولت اقلیم شرم‌آور است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- علی حسین، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، تأکید کرد که افتخار برخی جریان‌ها به تأخیر در تشکیل دولت اقلیم کردستان مایه شرمساری است و مردم، به‌ویژه در سلیمانیه، از این وضعیت زیان می‌بینند.

به گزارش کردپرس، علی حسین، عضو دفتر سیاسی و مسئول دفتر هماهنگی حزب دمکرات کردستان در استان سلیمانیه – حلبچه – راپرین، اعلام کرد: برخی از افراد به تأخیر در تشکیل دولت اقلیم کردستان افتخار می‌کنند و آن را دستاوردی می‌دانند، اما در واقع این مایه‌ی شرمساری است، زیرا مردم از تأخیر در تشکیل دولت متضرر می‌شوند و زیان می‌بینند.

او در سخنرانی خود در چارچوب کارزار تبلیغاتی حزب دمکرات کردستان گفت: «در منطقه‌ی سلیمانیه تلاش کردیم کارزاری آرام و مسالمت‌آمیز برگزار کنیم. در برخی مناطق شعارها و پوسترهای ما مورد تخریب قرار گرفت، اما این موضوع اهمیت چندانی ندارد. حزب دمکرات در گذشته پیشگام مبارزه و فداکاری بوده و امروز نیز پیشگام در خدمت‌رسانی و آبادانی است.»

علی حسین با اشاره به نیاز مردم گفت: «شهر سلیمانیه شهر قیام، فداکاری، روشنفکری و مبارزه است. مردم سلیمانیه و اطراف آن به خدمات عمومی، آبادانی و آرامش نیاز دارند نه صدای بلند و داد و بیداد و نمایش. نگرانی ما از این است که برخی افراد خودشان برای این منطقه خدمتی نمی‌کنند و نمی‌گذارند ما نیز خدمت کنیم.»

وی در ادامه تأکید کرد: «در خصوص تشکیل دولت اقلیم کردستان، جای تأسف است که عده‌ای به تأخیر در تشکیل آن افتخار می‌کنند و آن را موفقیت می‌پندارند، در حالی که در واقع این موجب زیان مردم، به‌ویژه در سلیمانیه، گرمیان و راپرین است؛ زیرا در مناطقی که اداره آن در دست حزب دمکرات است، خدمات تداوم دارد، اما در این مناطق، درآمدها جمع‌آوری نمی‌شود و خدماتی ارائه نمی‌گردد. بنابراین مردم مناطق مبارز باید آگاه باشند که چه کسانی مانع خدمت‌رسانی شده‌اند.»

کد خبر 2790179

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha