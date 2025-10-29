به گزارش کردپرس، علی حسین، عضو دفتر سیاسی و مسئول دفتر هماهنگی حزب دمکرات کردستان در استان سلیمانیه – حلبچه – راپرین، اعلام کرد: برخی از افراد به تأخیر در تشکیل دولت اقلیم کردستان افتخار می‌کنند و آن را دستاوردی می‌دانند، اما در واقع این مایه‌ی شرمساری است، زیرا مردم از تأخیر در تشکیل دولت متضرر می‌شوند و زیان می‌بینند.

او در سخنرانی خود در چارچوب کارزار تبلیغاتی حزب دمکرات کردستان گفت: «در منطقه‌ی سلیمانیه تلاش کردیم کارزاری آرام و مسالمت‌آمیز برگزار کنیم. در برخی مناطق شعارها و پوسترهای ما مورد تخریب قرار گرفت، اما این موضوع اهمیت چندانی ندارد. حزب دمکرات در گذشته پیشگام مبارزه و فداکاری بوده و امروز نیز پیشگام در خدمت‌رسانی و آبادانی است.»

علی حسین با اشاره به نیاز مردم گفت: «شهر سلیمانیه شهر قیام، فداکاری، روشنفکری و مبارزه است. مردم سلیمانیه و اطراف آن به خدمات عمومی، آبادانی و آرامش نیاز دارند نه صدای بلند و داد و بیداد و نمایش. نگرانی ما از این است که برخی افراد خودشان برای این منطقه خدمتی نمی‌کنند و نمی‌گذارند ما نیز خدمت کنیم.»

وی در ادامه تأکید کرد: «در خصوص تشکیل دولت اقلیم کردستان، جای تأسف است که عده‌ای به تأخیر در تشکیل آن افتخار می‌کنند و آن را موفقیت می‌پندارند، در حالی که در واقع این موجب زیان مردم، به‌ویژه در سلیمانیه، گرمیان و راپرین است؛ زیرا در مناطقی که اداره آن در دست حزب دمکرات است، خدمات تداوم دارد، اما در این مناطق، درآمدها جمع‌آوری نمی‌شود و خدماتی ارائه نمی‌گردد. بنابراین مردم مناطق مبارز باید آگاه باشند که چه کسانی مانع خدمت‌رسانی شده‌اند.»