به گزارش کردپرس، هیمداد شاهین، سخنگوی جنبش نسل نو گفت: «حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در این انتخابات در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. آن‌ها حتی تحمل دیدن تصاویر شاسوار عبدالواحد را ندارند و در برابر آن عصبی و آشفته می‌شوند. پیش از آن‌که انتخابات برگزار شود، اتحادیه میهنی و حزب دمکرات به پایان راه رسیده‌اند.»

شاسوار عبدالواحد نخستین‌بار در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ ساعت ۱۰ شب در منزل خود در شهر سلیمانیه بازداشت شد و در سومین جلسه‌ی دادگاه در تاریخ ۲ سپتامبر به پنج ماه حبس محکوم گردید.

طبق اعلام کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، ششمین دوره انتخابات پارلمانی این کشور در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد.