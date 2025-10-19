کمیسیون انتخابات عراق: ۴۰۰ تخلف انتخاباتی از آغاز تبلیغات ثبت شده است

به گزارش کردپرس، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد از زمان آغاز روند تبلیغات انتخاباتی تاکنون حدود ۴۰۰ مورد تخلف از سوی نامزدها، احزاب و ائتلاف‌ها ثبت شده است.

«حسن سلمان»، مشاور حقوقی این کمیسیون، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق گفت که کمیسیون همچنان در حال آماده‌سازی برای برگزاری انتخابات آینده است و پیگیری پرونده‌های تبلیغاتی را بر اساس دستورالعمل شماره (۴) مربوط به ساماندهی تبلیغات انتخاباتی ادامه می‌دهد.

به گفته حسن سلمان، بیشتر تخلفات ثبت‌شده مربوط به نصب تبلیغات در مکان‌های غیرمجاز و یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی برای مقاصد انتخاباتی بوده است. وی افزود: «مجازات‌های تعیین‌شده برای این تخلفات عمدتاً جریمه‌های مالی بین دو تا ده میلیون دینار بوده که بالاترین جریمه انتخاباتی تاکنون محسوب می‌شود.»

او تأکید کرد: تکرار تخلف یا اثبات خرید کارت رأی از سوی نامزدها می‌تواند به حذف آن‌ها از فهرست رقابت انتخاباتی منجر شود. همچنین هرگونه تلاش برای خرید یا جابه‌جایی کارت‌های رأی‌دهندگان، از نظر قانون، جرم سنگین انتخاباتی به شمار می‌رود.

مشاور حقوقی کمیسیون انتخابات اضافه کرد که این نهاد با همکاری شورای عالی قضایی عراق، پیگرد قانونی متخلفان را آغاز کرده است و در صورت صدور حکم نهایی، افراد محکوم ممکن است به طور دائم از شرکت در انتخابات محروم شوند.