به گزارش کردپرس، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، اعلام کرد: «این اقلیم را ما حفاظت می‌کنیم. در بغداد به ما گفتند اجازه دهید حقوق کارکنان سلیمانیه را مستقیماً پرداخت کنیم، اما ما گفتیم نمی‌خواهیم. همان پیشنهاد به طرف های دیگر داده می شد می پذیرفتند و حقوق خود را جدا می کردند.»

طالبانی در آغاز سخنان خود در کارزار انتخاباتی حزبش در شهر کویسنجق با سلام به مردم استان اربیل گفت: «خوشبختانه این دومین بار در یک سال است که انتخابات داریم، و امیدوارم استان اربیل فراموش نکند که کویسنجق بخشی از آن استان است.»

او افزود: «با وجود آن‌که کویسنجق شهری زیبا و تاریخی است، از نگاه‌ها دور مانده و خدماتی درخور آن انجام نشده است. ما هرگز وارد هیچ دولتی نمی‌شویم مگر این‌که مطمئن باشیم همه‌ی شهرهای کردستان با نگاهی برابر دیده شوند و خدمات به‌طور عادلانه در همه‌جا ارائه شود.»

رئیس اتحادیه میهنی تصریح کرد: «زمانی که وارد دولت اقلیم شویم، متعهد خواهیم بود کردستان را با نگاهی یکسان ببینیم. ما در سراسر کردستان نیرویی قدرتمند هستیم، درست مانند هر حزب دیگری در بخش‌های مختلف کردستان. ما در سوریه، ترکیه و ایران نیز مورد احترام و دوستی هستیم. امیدوارم روزی در سراسر کردستان انتخاباتی برگزار شود و آن‌گاه خواهیم دید چه کسی بیشترین رأی را دارد.»

طالبانی با اشاره به مبارزات گذشته‌ی مردم کرد گفت: «این اقلیم با خون و تلاش شما ساخته شده است. ما از آن محافظت می‌کنیم و در بغداد برایش می‌جنگیم.»

او در ادامه افزود: «چند ماه پیش وضعیت خوبی نداشتیم و حقوقی هم پرداخت نشده بود، اما ما با وجود فشارها تسلیم نشدیم و حاضر به پذیرش برخی پیشنهادها نشدیم. در بغداد به ما گفتند بیایید حقوق سلیمانیه را مستقیماً پرداخت کنیم، ولی پاسخ ما این بود: بسیار سپاس، اما نمی‌خواهیم. این پیشنهاد را اگر برای طرف‌های دیگر می بردند و آنان می پذیرفتند، اکنون حساب‌هایشان پر بود. این همان تفاوت میان اتحادیه میهنی و دیگران است؛ ما کردستان را زنده نگاه می‌داریم و با دیدی واحد به آن می‌نگریم.»