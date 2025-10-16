۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۴

مقر بارزانی ترور نامزد انتخابات عراق را محکوم کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مقر بارزانی در بیانیه‌ای ترور صفا مشهدانی، عضو شورای استان بغداد و نامزد ائتلاف "سیاده" را به‌شدت محکوم کرد و خواستار شناسایی و مجازات عاملان آن شد.

به گزارش کردپرس، مقر بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به‌شدت ترور صفا مشهدانی، عضو شورای استان بغداد و نامزد ائتلاف "سیاده" را محکوم می‌کنیم.»

صفا مشهدانی، نامزد ائتلاف "سیاده"، شامگاه سە شنبه  در اثر انفجار بمبی که در خودروی او کار گذاشته شده بود، جان خود را از دست داد.

مقر بارزانی در این بیانیه ضمن ابراز همدردی با خانواده و بستگان صفا مشهدانی، همچنین با ائتلاف "سیاده" و خمیس خنجر، رئیس این ائتلاف، اعلام همبستگی کرد و افزود: «اقداماتی از این دست تهدیدی علیه صلح و ثبات اجتماعی است و ضروری است عاملان این جنایت شناسایی شده و در برابر قانون قرار گیرند.»
 

