صادرات نفت اقلیم کردستان از مرز ۲۰۰ هزار بشکه در روز گذشت

به گزارش کردپرس، در حال حاضر روزانه ۲۰۰ تا ۲۰۵ هزار بشکه‌ی نفت خام از میدان‌های نفتی اقلیم کردستان از طریق خط لوله به بندر جیهان صادر می‌شود و با حضور نماینده‌ی وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کردستان، این محصول از طریق شرکت سوموی عراق به بازار عرضه می‌گردد.

کردستان24 نوشت: از زمان از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان به بندر جیهان، تاکنون چهار میلیون بشکه نفت در این بندر به بازار عرضه شده و درآمد حاصل از آن مستقیماً به دولت فدرال بازگشته است.

چالش‌ها و مذاکرات آتی

همچنین بر اساس اطلاعات موجود، با وجود توافق سه‌جانبه، دولت فدرال تاکنون به این توافق پایبند نبوده و مطالبات مالی شرکت‌های تولیدکننده‌ی نفت را پرداخت نکرده است. قرار است پس از انتخابات ششمین دوره‌ی پارلمان عراق، دور دیگری از گفتگوها بین وزارت منابع طبیعی و وزارت نفت عراق برای حل این مشکل آغاز شود.

پس از گذشت دو سال و شش ماه، وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کردستان، وزارت نفت فدرال و نمایندگان شرکت‌های تولیدکننده‌ی نفت، توافق سه‌جانبه‌ای را برای از سرگیری صادرات نفت کردستان امضا کردند. صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق خط لوله‌ی نفت کرکوک - جیهان، از ساعت هفت صبح شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴) از سر گرفته شد و در ابتدا ۱۹۰ هزار بشکه صادر گردید.