علی باپیر: بنیان انتخابات پارلمان کردستان بر تقلب بود

به گزارش کردپرس، علی باپیر، رئیس حزب جماعت عدالت کردستان، اعلام کرد هر زمان که مشخص شود پارلمان با طرح و برنامه‌ای از پیش‌تعیین‌شده تشکیل می‌شود، آن را تحریم خواهیم کرد. او گفت: «همان‌طور که پیش‌تر هم گفته‌ایم، اساس انتخابات پارلمان کردستان بر تقلب بنا شده است و موضع ما نسبت به آن تغییر نکرده است.»

باپیر در مراسم معرفی نامزدهای حزبش برای انتخابات پارلمان عراق بیان داشت: مردم مسلمان باید به کسی رأی دهند که شایسته است، زیرا رأی‌دادن وظیفه‌ای شرعی است.

او با تأکید بر اینکه انتخابات پارلمان کردستان باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن دوباره برگزار شود، افزود: «پایه و اساس انتخابات گذشته بر تقلب بود، بنابراین در آن شرکت نکردیم و خواستار برگزاری دوباره‌ی انتخابات بدون دخالت کشورهای خارجی هستیم.»

در ادامه درباره تعداد نامزدهای حزبش گفت: «تعداد نامزدهای ما زیاد نیست، تنها هفت نفر هستند؛ برکت در کمّیت نیست.»

رئیس جماعت عدالت کردستان در پایان تأکید کرد: «هر زمان بدانیم پارلمان به‌صورت طراحی‌شده تشکیل می‌شود، آن را تحریم می‌کنیم. همان‌گونه که پس از انتخابات پارلمان کردستان نیز اعلام کردیم که این انتخابات از پیش طراحی شده بود؛ در آن زمان همه هم‌نظر بودند، اما بعداً بسیاری عقب نشستند و به پارلمان بازگشتند.»

