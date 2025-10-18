به گزارش کردپرس، دستگیری شماری از شهروندان به اتهام فروش کارتهای رأیگیری در عراق، پرده از عمق فاجعهی سیاسی و اقتصادی برمیدارد که در آن دموکراسی به کالایی تبدیل شده و فقر مردم به بهترین سرمایهگذاری برای بقا در قدرت مبدل گشته است.
کردستان24 نوشت: در صحنهی سیاسی عراق، پدیدهی جدیدی از تمسخر و شکست سر برآورده است: خرید و فروش کارتهای رأیگیری. در حالی که مقامات کشور از برگزاری انتخاباتی شفاف سخن میگویند، در کوچههای تاریک و مکانهای غیرقانونی، باارزشترین حق شهروندی یعنی رأی، همچون کالایی ارزانقیمت معامله میشود.
به گفتهی ناظران سیاسی عراق، دستگیری شماری از افراد به اتهام فروش کارتهای رأیگیری، در واقع اعترافی رسمی به ابعاد فاجعه است، نه راهحلی برای آن. این تنها یک نمایش رسانهای برای پنهان کردن واقعیتی تلختر است: خریداران بزرگ، همان "نهنگهایی" که با پول دزدی ملت، بازار خرید رأی را گرم کردهاند، همیشه از دایرهی بازخواست دور میمانند. نیروهای امنیتی تنها بر فروشندگان فقیر توانایی دارند، نه بر احزاب و مقامات فاسدی که این بازار را ایجاد کردهاند.
قیس محمدوی، رئیس کمیتهی عالی امنیتی انتخابات پارلمانی عراق و معاون فرماندهی عملیات مشترک، روز جمعه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۵ مهر ۱۴۰۴)، از دستگیری شماری از افراد به اتهام فروش کارتهای رأیگیری و حمله به مراکز تبلیغاتی نامزدها خبر داد.
محمدوی در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: «نیروهای امنیتی در چند روز گذشته شماری از مبلغان فروش کارتهای رأیگیری را دستگیر کردهاند. همچنین در چند منطقه نیز افرادی به اتهام دست داشتن در پاره کردن پوسترهای نامزدها و حمله به مراکز تبلیغاتی بازداشت شدهاند.»
به گفتهی ناظران سیاسی کشور، هنگامی که کارتهای رأیگیری خرید و فروش میشوند، روند انتخابات مشروعیت خود را از دست داده و به یک سیرک سیاسی تبدیل میشود. پارلمان و دولتی که بر اساس آرای خریداری شده تشکیل شود، نمایندهی ملت نیست، بلکه نمایندهی شبکهای است که هدفش تنها حفظ منافع خود است.
این ناظران تأکید کردند که در عراق، دموکراسی به سرابی تبدیل شده که تنها در صفحهی تلویزیونها وجود دارد، اما در واقعیت، آنچه حکومت میکند، منطق بازار سیاه و خرید و فروش است.
دستگیری ۴۶ نفر و کشف ۱۸۴۱ کارت رأیگیری
این در حالی است که سازمان امنیت ملی عراق، روز شنبه ۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۲ مهر ۱۴۰۴)، از دستگیری ۴۶ نفر به اتهام خرید و فروش کارتهای رأیگیری خبر داد. همزمان، هزار و ۸۴۱ کارت رأیگیری نیز در چهار استان کشف و ضبط شد. این سازمان در بیانیهای اعلام کرد که هزار و ۸۴۱ کارت رأیدهندگان نزد متهمان کشف شده است.
زمانبندی تبلیغات انتخاباتی
جمانه غلای، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، روز چهارشنبه ۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ مهر ۱۴۰۴)، اعلام کرده بود که ساعت ۱۲ بامداد روز جمعه ۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۱ مهر ۱۴۰۴)، رسماً تبلیغات انتخاباتی ششمین دورهی پارلمان عراق آغاز میشود. وی همچنین اشاره کرده بود که روز شنبه ۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۷ آبان ۱۴۰۴)، مهلت تبلیغات برای انتخابات ششمین دورهی پارلمان عراق به پایان میرسد.
آمار رأیدهندگان و نامزدها
در سراسر عراق، از جمله اقلیم کردستان، ۲۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ شهروند حق رأی دارند که ۲۰ میلیون و ۶۳ هزار و ۷۷۳ نفر از آنها در رأیگیری عمومی و ۱ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۹۸۰ شهروند در رأیگیری ویژه شرکت میکنند.
در این انتخابات، ۳۸ حزب سیاسی، ۳۱ ائتلاف و ۷۵ فهرست مستقل شرکت میکنند. همچنین ۷ هزار و ۷۶۸ نفر شامل ۵ هزار و ۵۲۰ مرد و ۲ هزار و ۲۴۸ زن خود را نامزد کردهاند.
قرار است انتخابات عمومی پارلمان عراق در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شود.
