پارلمان عراق در چهار سال گذشته تنها ۲۹۴ ساعت کار کرده است

به گزارش کردپرس، دیدهبان پارلمانی عراق در گزارشی تازه اعلام کرد که عملکرد دوره کنونی مجلس نمایندگان عراق (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵) ضعیفترین دوره از سال ۲۰۱۰ تاکنون بوده است. بر اساس این گزارش، مجلس در مدت نزدیک به چهار سال، تنها ۲۹۴ ساعت کاری داشته است که معادل شش ساعت کار در هر ماه است.
در این گزارش آمده است که از نظر عملکرد قانونگذاری، نظارتی و پایبندی به زمانبندی کاری، دوره کنونی ضعیفترین عملکرد را در مقایسه با دورههای گذشته داشته است. به عنوان نمونه، در دوره دوم پارلمان، مجموع ساعات کاری به ۹۹۳ ساعت و در دوره سوم به ۸۱۹ ساعت رسیده بود، در حالیکه میزان فعالیت فعلی تنها حدود ۳۰ درصد عملکرد دورههای پیشین را تشکیل میدهد.
دیدهبان پارلمانی همچنین اعلام کرده است که در این دوره، مجلس در مجموع ۱۴۸ جلسه برگزار کرده که شامل ۱۴۰ نشست عادی، ۶ نشست فوقالعاده و ۲ نشست مشورتی بوده است؛ آماری که از سال ۲۰۱۰ تاکنون پایینترین میزان محسوب میشود.
بر پایهی این گزارش:
-
شمار قرائت اول لوایح قانونی به ۱۷۵ مورد کاهش یافته است.
-
شمار قرائت دوم لوایح تنها ۱۱۶ مورد بوده است.
-
شمار قوانین تصویبشده نیز به ۶۹ قانون رسیده که نسبت به دورههای گذشته کاهش چشمگیری دارد.
در زمینه نظارت پارلمانی، تنها ۱۰ مورد احضار یا میزبانی رسمی، ۴ سؤال شفاهی و ۲ مورد استیضاح ثبت شده است؛ آماری که بسیار کمتر از ادوار گذشته به شمار میرود.
دیدهبان پارلمانی هشدار داده است که این ارقام نشانهای نگرانکننده از افت محسوس در کارکرد قانونگذاری و نظارتی پارلمان عراق است، در حالی که کشور در شرایط کنونی با چالشهای اقتصادی و سیاسی گستردهای روبهروست. در این گزارش تأکید شده است که برای بهبود عملکرد نهاد قانونگذاری، لازم است پارلمان سطح کارایی و مسئولیتپذیری خود را در انجام وظایف افزایش دهد.
