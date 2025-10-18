موج حملات انتخاباتی در عراق؛ پس از ترور یک نامزد، دو نامزد دیگر هم هدف قرار گرفتند

به گزارش کردپرس، روز چهارشنبه، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر ۱۴۰۴)، صفا مشهدانی، نامزد ائتلاف سیاده برای انتخابات پارلمانی عراق، بر اثر انفجار بمب چسبان در خودروی خود در منطقهی طارمیهی بغداد کشته شد. تصاویر ویدئویی از انفجار خودروی مشهدانی در شبکههای اجتماعی منتشر شده که نشان میدهد خودروی وی در یکی از خیابانهای این منطقه آتش گرفته است.
خمیس خنجر، رئیس ائتلاف سیاده، در بیانیهای در مورد کشته شدن یکی از نامزدهای فهرست خود گفت: «با قلبی اندوهگین، پر از درد و خشم، به شهروندان اطلاع میدهیم که برادر عزیزمان صفا مشهدانی، یکی از رهبران ائتلاف سیاده و عضو شورای استان بغداد، به دست سیاهی ترور شد.» خمیس خنجر افزود: «این حادثهی جدید نیز در فهرست حوادثی قرار میگیرد که پیش از این علیه صداهای متفاوت میهنمان به دست تروریستها انجام شده است.»
حملات به دفاتر انتخاباتی
به نوشته کردستان۲۴، در حادثهای جداگانه، مثنی عزاوی، نامزد ائتلاف عزم، در پستی در شبکههای اجتماعی نوشت: «ما حمله بزدلانه به دفترمان در شهرک یوسفیه را که منجر به زخمی شدن یکی از برادرانمان شد، به شدت محکوم میکنیم.» این نامزد افزود: «ما همچنین اقدامات پس از حمله، از جمله عکسبرداری، بدنام کردن، تهدید و تلاش برای توهین را که هیچ ارتباطی با اخلاق و ارزشها ندارند، محکوم میکنیم.»
وی تأکید کرد: «این اقدامات غیرعادی نمیتوانند ما را از خدمت به مردم و ایستادن در کنار آنها با نهایت صداقت و مسئولیتپذیری بازدارند.» عزاوی ابراز اطمینان کرد که قانون بر همهچیز مقدم است و مهاجمان دیر یا زود مجازات اعمال خود را خواهند دید.
در حادثهای دیگر در عراق، یک منبع امنیتی اعلام کرد که آتشسوزی در دفتر یکی از نامزدهای انتخاباتی در مرکز بغداد رخ داده، اما به سرعت مهار شده است. این منبع به رسانههای عراقی گفت که این حادثه هیچ تلفات جانی در پی نداشته و اطلاعات اولیه حاکی از آن است که علت آن اتصال کوتاه برق بوده است.
واکنشها به حوادث
روز پنجشنبه، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۴ مهر ۱۴۰۴)، محما خلیل آغا، نمایندهی پارلمان عراق، در بیانیهای اعلام کرد: «ساعت ۱۲:۰۰ شب در حیاط دفتر وی در شهرک شنگال، گروهی از افراد ناشناس که حامل ایدئولوژی داعش بودند، پوسترها و تصاویر محما خلیل، نامزد حزب دمکرات کرستان در استان نینوا برای انتخابات پارلمانی عراق را به آتش کشیدند.»
این نمایندهی پارلمان افزود: «ما این اقدام بزدلانه را محکوم میکنیم و تأکید داریم که این خود گواهی است بر نارضایتی این گروههای تروریستی از وفاداریای که این نماینده طی ۲۰ سال گذشته پس از ورود به مجلس نمایندگان از خود نشان داده است.»
