۲۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۷

هوشیار زیباری: شعارهای گروه‌های شیعه و سنی ضد وحدت ملی است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- هشیار زیباری، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، در پیامی نسبت به تفرقه میان گروه‌های سیاسی عراق هشدار داد و تأکید کرد که چنین شکاف‌هایی مانع تشکیل دولتی مدنی، دموکراتیک و قانونمند می‌شود.

به گزارش کردپرس، هوشیار زیباری، عضو کمیته اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان نوشت: «شعار گروه‌های انتخاباتی پارلمان عراق ناسالم و ضد وحدت است».

وی افزود: «آیا با این روش می‌توان دولتی مدنی، دموکراتیک و قانونمند تشکیل داد؟».

او افزود: «شعار انتخاباتی احزاب و ائتلافها با تفرقه اندازی ضد وحدت عمل می‌کنند، برای مثال شعارهای (نمی‌گذاریم از دست برود)   به معنای حکمرانی شیعه است، "عراق قدرتمند" به معنای وجود یک نیروی خارج از کنترل دولت می‌باشد و شعار "ما امتی واحد بودیم و همچنان هستیم" گویا شعاری برای یک ملت عرب سنی است».

شعار انتخاباتی (نمی‌گذاریم از دست برود) توسط جریان حکمت به ریاست عمار حکیم منتشر شده است، در حالی که شعار عراقی قدرتمند مربوط به رئیس جنبش اهل حق قیس خزعلی و حزب تقدم به ریاست محمد حلبوسی است، شعار (ما امت واحد بودیم و هنوز هستیم و خواهیم ماند) را به عنوان شعاری برای مشارکت در انتخابات ۲۰۲۵ منتشر کرد.

قرار است انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ اکتبر سال آینده برگزار شود و کمپین‌های تبلیغاتی انتخابات به طور رسمی از ۳ اکتبر این ماه آغاز شده و تا ۸ اکتبر سال آینده ادامه خواهند داشت.

