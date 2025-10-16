۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۸

دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان: حاکمان اقلیم میلیاردر شدەاند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- صلاح الدین بهاءالدین کردستان با انتقاد از وضعیت کنونی اقلیم کردستان اعلام کرد که بسیاری از حاکمان کنونی به جای خدمت، به میلیاردرهایی تبدیل شده‌اند که از منابع عمومی برای منافع شخصی بهره‌برداری می‌کنند.

به گزارش کردپرس، صلاح‌الدین بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان، اعلام کرد: «حاکمان اقلیم کردستان در آغاز با فقر و تنگدستی روی کار آمدند، اما امروز خود و فرزندانشان میلیاردر شده‌اند. ما در طول ۳۰ سال گذشته، از مواضع و ارزش‌های خود عدول نکرده‌ایم، همین پایداری نسلی میانه‌رو و متعادل را در اندیشه و عمل پدید آورده است.»

صلاح‌الدین بهاءالدین در بخشی از سخنرانی خود برای اعضای حزب در شهر حلبچه گفت: «جای نگرانی است که حاکمان اقلیم، که با فقر و سادگی آغاز کردند، امروز خود و فرزندانشان به میلیاردرهایی تبدیل شده‌اند که نه کار کشاورزی کرده‌اند و نه کارگری، بلکه با چپاول دارایی‌های عمومی و خوردن حقوق شهروندان به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند.»

او در بخش دیگری از سخنانش به تحولات اخیر غزه اشاره کرد و گفت: «در این روزها شاهد تغییرات بزرگی درباره‌ی غزه بوده‌ایم؛ گردهمایی شمار زیادی از رهبران جهان در شرم‌الشیخ بازتابی از مقاومت و ایستادگی مردم غزه بود، و این نشان داد که روح مقاومت در غزه شکست‌ناپذیر است.»

صلاح الدین بهاءالدین افزود: «در طول دو سال گذشته از جنگ غزه، دموکراسی و آزادی‌ای که غرب درباره‌اش تبلیغ می‌کرد، زیر سؤال رفته و مایه‌ی شرمساری شده است؛ اما در مقابل، موضع روشنفکران و نخبگان منطقه درباره‌ی غزه، شایسته‌ی تقدیر و ستایش است.»

دبیرکل اتحاد اسلامی همچنین تأکید کرد: «پایبندی ما به اصول و عدم عدول از مواضع طی سه دهه‌ی گذشته، سبب شده است که اتحاد اسلامی به عنوان نسلی میانه‌رو و متعادل در اندیشه‌ی اصلاحی و اخلاقی شناخته شود.»

او در پایان گفت: «نمایندگان ما در بغداد با جدیت از حقوق مردم حلبچه دفاع کرده‌اند و این مسیر ادامه خواهد یافت. مردم حلبچه نیازمند توجه بیشتر و خدمات بهتر هستند، و لازم است نمایندگان ما پس از انتخابات، تمام تلاش خود را صرف خدمت به حلبچه و شهروندان آن کنند.»

