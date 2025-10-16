دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان: حاکمان اقلیم میلیاردر شدەاند

به گزارش کردپرس، صلاحالدین بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان، اعلام کرد: «حاکمان اقلیم کردستان در آغاز با فقر و تنگدستی روی کار آمدند، اما امروز خود و فرزندانشان میلیاردر شدهاند. ما در طول ۳۰ سال گذشته، از مواضع و ارزشهای خود عدول نکردهایم، همین پایداری نسلی میانهرو و متعادل را در اندیشه و عمل پدید آورده است.»
صلاحالدین بهاءالدین در بخشی از سخنرانی خود برای اعضای حزب در شهر حلبچه گفت: «جای نگرانی است که حاکمان اقلیم، که با فقر و سادگی آغاز کردند، امروز خود و فرزندانشان به میلیاردرهایی تبدیل شدهاند که نه کار کشاورزی کردهاند و نه کارگری، بلکه با چپاول داراییهای عمومی و خوردن حقوق شهروندان به ثروتهای کلان دست یافتهاند.»
او در بخش دیگری از سخنانش به تحولات اخیر غزه اشاره کرد و گفت: «در این روزها شاهد تغییرات بزرگی دربارهی غزه بودهایم؛ گردهمایی شمار زیادی از رهبران جهان در شرمالشیخ بازتابی از مقاومت و ایستادگی مردم غزه بود، و این نشان داد که روح مقاومت در غزه شکستناپذیر است.»
صلاح الدین بهاءالدین افزود: «در طول دو سال گذشته از جنگ غزه، دموکراسی و آزادیای که غرب دربارهاش تبلیغ میکرد، زیر سؤال رفته و مایهی شرمساری شده است؛ اما در مقابل، موضع روشنفکران و نخبگان منطقه دربارهی غزه، شایستهی تقدیر و ستایش است.»
دبیرکل اتحاد اسلامی همچنین تأکید کرد: «پایبندی ما به اصول و عدم عدول از مواضع طی سه دههی گذشته، سبب شده است که اتحاد اسلامی به عنوان نسلی میانهرو و متعادل در اندیشهی اصلاحی و اخلاقی شناخته شود.»
او در پایان گفت: «نمایندگان ما در بغداد با جدیت از حقوق مردم حلبچه دفاع کردهاند و این مسیر ادامه خواهد یافت. مردم حلبچه نیازمند توجه بیشتر و خدمات بهتر هستند، و لازم است نمایندگان ما پس از انتخابات، تمام تلاش خود را صرف خدمت به حلبچه و شهروندان آن کنند.»
