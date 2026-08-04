تاثیر دیدار بارزانی و الشرع بر پرونده کردهای سوریه

به گزارش کردپرس، به گزارش کردپرس، امبرین زمان در تحلیلی برای «المانیتور» نوشت که این نخستین سفر رسمی نچیروان بارزانی به دمشق به دعوت احمد الشرع انجام شد. دو طرف در این دیدار درباره گسترش روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی و همچنین روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه و اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در ساختار دولت مرکزی گفتوگو کردند. بارزانی در این سفر با هیأتی از بازرگانان اقلیم کردستان نیز همراه بود که نشاندهنده تلاش دو طرف برای توسعه همکاریهای اقتصادی است.
به نوشته المانیتور، تصاویر منتشرشده از این دیدار، از جمله برافراشته شدن پرچم اقلیم کردستان در کنار پرچم عراق در کاخ ریاستجمهوری سوریه و انتشار بیانیه احمد الشرع به زبان کردی کرمانجی، پیامهای نمادینی برای افکار عمومی کردها در داخل و خارج از سوریه داشت و از تلاش دمشق برای نشان دادن رویکردی فراگیر نسبت به کردها حکایت میکرد.
این گزارش میافزاید که نچیروان بارزانی در ماه ژانویه نقش مهمی در کمک به آمریکا برای میانجیگری میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه ایفا کرد؛ میانجیگریای که به برقراری آتشبس و بازنگری در توافق ادغام ۱۰ مارس انجامید. بر اساس نسخه اصلاحشده این توافق، نیروهای دموکراتیک سوریه و اداره خودگردان باید تا پایان سال جاری بهطور کامل در ساختار دولت سوریه ادغام شوند.
المانیتور معتقد است دیدار دمشق همچنین بازتابدهنده تغییر موازنه قدرت در پرونده سوریه است. در حالی که احمد الشرع اکنون با رهبران منطقه دیدار میکند و جایگاه بینالمللی خود را تثبیت کرده، مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، دیگر از جایگاه گذشته برخوردار نیست. به همین دلیل، برخلاف برخی گزارشهای رسانهای، دیداری میان او و نچیروان بارزانی در دمشق برگزار نشد.
این تحلیل همچنین تأکید میکند که دمشق با دعوت از رئیس اقلیم کردستان عراق، در پی تقویت نقش اقلیم در تحولات کردهای سوریه و افزایش وزن سیاسی شورای میهنی کردهای سوریه است؛ جریانی که رقیب اصلی نیروهای دموکراتیک سوریه محسوب میشود و روابط نزدیکی با حزب دموکرات کردستان عراق دارد. به باور نویسنده، این رویکرد میتواند توازن سیاسی در مناطق کردنشین سوریه را به سود جریانهای نزدیک به اربیل تغییر دهد.
با وجود برخی پیشرفتها در روند ادغام، از جمله تشکیل چند تیپ نظامی مشترک، بهکارگیری کارکنان اداره خودگردان در نهادهای دولتی، به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی صادرشده در مناطق تحت کنترل اداره خودگردان و آغاز روند اعطای تابعیت به کردهای فاقد شناسنامه، اختلافات مهمی همچنان پابرجاست. پذیرش رسمی آموزش به زبان کردی، ادغام یگانهای مدافع زن در ارتش سوریه و تعیین جایگاه سیاسی قابل قبول برای مظلوم عبدی از مهمترین موضوعات حلنشده میان دو طرف به شمار میروند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه با مذاکرات صلح میان ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) ارتباط مستقیمی دارد. به نوشته المانیتور، آنکارا همواره خواستار انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه به دلیل ارتباط آن با پ.ک.ک بوده و نچیروان بارزانی نیز با توجه به روابط نزدیک خود با رجب طیب اردوغان، مظلوم عبدی را به تسریع روند ادغام و انحلال ساختار کنونی این نیروها تشویق کرده است.
المانیتور در پایان نتیجه میگیرد که دیدار نچیروان بارزانی و احمد الشرع تنها یک رویداد دیپلماتیک نبود، بلکه بخشی از روند بازتعریف جایگاه بازیگران کرد در سوریه است؛ روندی که میتواند هم بر آینده نیروهای دموکراتیک سوریه و ساختار سیاسی شمال و شرق سوریه و هم بر روند صلح میان ترکیه و پ.ک.ک تأثیر تعیینکنندهای بگذارد.
سرویس جهان-به نوشته المانیتور، دعوت احمد الشرع از نچیروان بارزانی پیام روشنی درباره افزایش نقش اقلیم کردستان در آینده سیاسی کردهای سوریه و کاهش انحصار نیروهای دموکراتیک سوریه در این پرونده دارد.
به گزارش کردپرس، به گزارش کردپرس، امبرین زمان در تحلیلی برای «المانیتور» نوشت که این نخستین سفر رسمی نچیروان بارزانی به دمشق به دعوت احمد الشرع انجام شد. دو طرف در این دیدار درباره گسترش روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی و همچنین روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه و اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در ساختار دولت مرکزی گفتوگو کردند. بارزانی در این سفر با هیأتی از بازرگانان اقلیم کردستان نیز همراه بود که نشاندهنده تلاش دو طرف برای توسعه همکاریهای اقتصادی است.
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