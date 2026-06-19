به گزارش کردپرس، احمد اوزر سیاستمدار کُرد و شهردار برکنار شده اسن یورت ِ استانبول با حمایت از روند «صلح و جامعه دموکراتیک» خواستار برداشتن گامهای فوری و اعتمادساز از سوی دولت شد و تأکید کرد که بدون مشارکت همه نیروهای سیاسی و جلب اعتماد جامعه، صلح پایدار امکانپذیر نیست. او با اشاره به زندان و برکناری خود از سمت شهرداری گفت: «صلح از ما بزرگتر است. اگر صلح برقرار شود، تمام رنجها و مجازاتهایی که تحمل کردهام فدای آن باشد.» او همچنین هشدار داد که فشار بر اپوزیسیون، پروندههای قضایی علیه CHP و چهرههایی مانند اکرم اماماوغلو، میتواند اعتماد عمومی به روند صلح را تضعیف کند.
احمد اوزر در گفتگو با مزوپوتامیا، با اشاره به روند «صلح و جامعه دموکراتیک» تأکید کرد که در سطح سیاسی، اجماعی کمسابقه میان احزاب ترکیه شکل گرفته است. به گفته او، تقریباً همه احزاب حاضر در پارلمان، به جز یک حزب، در این روند مشارکت دارند و حتی برخی احزاب خارج از مجلس نیز نمایندگان خود را برای حضور در این فرآیند معرفی کردهاند. او این موضوع را یکی از مهمترین دستاوردهای دوره اخیر دانست و گفت: «شاید مهمتر از محتوای گزارش تهیهشده این باشد که احزابی مانند حزب حرکت ملی (MHP) و دم پارتی یا حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب جمهوریخواه خلق (CHP) توانستهاند بر سر یک متن مشترک به توافق برسند. این خود یک دستاورد سیاسی مهم است.» با این حال او تأکید کرد که تجربه روندهای پیشین نشان داده توافق میان احزاب و نخبگان سیاسی به تنهایی برای موفقیت کافی نیست و باید به حمایت عمومی تبدیل شود.
او افزود: «اجماع سیاسی لازم است اما کافی نیست. این اجماع باید به اجماع اجتماعی تبدیل شود. مردم باید این روند را بپذیرند، آن را متعلق به خود بدانند و احساس کنند که صلح مستقیماً بر زندگی آنها تأثیر خواهد گذاشت. برای رسیدن به این هدف، دولت باید گامهای اعتمادساز بردارد.» اوزر در همین چارچوب خواستار پایان دادن به بازداشت گسترده سیاستمداران، شهرداران، روزنامهنگاران و فعالان سیاسی شد و گفت: «در قوانین ترکیه، بازداشت یک استثناست اما امروز به یک رویه تبدیل شده است. شهرداران، نمایندگان مجلس، رؤسای احزاب سیاسی، روزنامهنگاران و روشنفکران در زندان هستند. این افراد باید تا زمان صدور حکم قطعی، بدون بازداشت محاکمه شوند.» وی همچنین بر ضرورت آزادی یا رسیدگی فوری به وضعیت زندانیان بیمار، پایان دادن به سیاست انتصاب قیم در شهرداریها و اجرای احکام دادگاه قانون اساسی ترکیه و دادگاه حقوق بشر اروپا تأکید کرد.
همه رنچ هایی که من کشیدم فدای صلح
اوزر که پس از پیروزی در انتخابات شهرداری اسنیورت با حمایت ائتلاف نیروهای اپوزیسیون از سمت خود برکنار و مدتی نیز زندانی شده بود، گفت با وجود همه این اتفاقات همچنان از روند صلح حمایت میکند. او اظهار داشت: «بعضیها به من میگویند با وجود تمام فشارها و مجازاتهایی که تحمل کردهای، چرا هنوز از صلح دفاع میکنی؟ پاسخ من روشن است؛ صلح از ما بزرگتر است. اگر صلح برقرار شود، تمام رنجها و مجازاتهایی که من تحمل کردهام فدای آن باشد. برای رسیدن به صلح همه باید فداکاری کنند.»
او در ادامه با انتقاد از فشارهای سیاسی و قضایی علیه حزب جمهوریخواه خلق (CHP) هشدار داد که این اقدامات میتواند روند صلح را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به گفته او، «صلحی که CHP در آن حضور نداشته باشد، شانس موفقیت چندانی ندارد.» او با اشاره به پروندههای قضایی علیه رهبران اپوزیسیون، از جمله اکرم اماماوغلو، گفت دولت به جای گسترش پایگاه اجتماعی خود و جلب رضایت عمومی، تلاش میکند اپوزیسیون را تضعیف کند. او افزود: «اماماوغلو به عنوان نامزد بالقوه ریاستجمهوری توانسته بود حمایت گستردهای در جامعه به دست آورد، اما تلاش شد از صحنه رقابت سیاسی کنار گذاشته شود. دولت پس از سالها حضور در قدرت دیگر نمیتواند خود را بزرگتر کند و رضایت عمومی تولید کند، به همین دلیل میکوشد رقبایش را کوچک کند، آنها را تقسیم و تضعیف کند. فشارها علیه CHP و تلاش برای ایجاد شکاف در اپوزیسیون بخشی از همین سیاست است.»
انتقاد از فشارها علیه CHP و تلاش برای تضعیف اپوزیسیون
اوزر بخشی از گفتوگوی خود را به تحولات اخیر پیرامون حزب جمهوریخواه خلق (CHP) اختصاص داد و با انتقاد از آنچه «فشارهای سیاسی و قضایی علیه بزرگترین حزب اپوزیسیون» خواند، هشدار داد که این روند نه تنها بر فضای سیاسی کشور، بلکه بر سرنوشت روند صلح نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. او با اشاره به پرونده مربوط به «بطلان مطلق» کنگره حزب جمهوریخواه خلق و همچنین مجموعه پروندههای قضایی که علیه شهرداران، مدیران و چهرههای برجسته این حزب گشوده شده است، گفت این اقدامات در عمل به معنای مداخله در عرصه سیاست از طریق ابزارهای قضایی است و میتواند اعتماد عمومی به روند دموکراتیک را تضعیف کند.
به گفته اوزر، در شرایطی که ترکیه در حال گفتوگو درباره حل یکی از مهمترین مسائل تاریخی خود یعنی مسئله کرد و برقراری صلح پایدار است، نمیتوان همزمان بخش بزرگی از اپوزیسیون و میلیونها رأیدهنده آن را نادیده گرفت یا تحت فشار قرار داد. او تأکید کرد که حزب جمهوریخواه خلق امروز تنها یک حزب سیاسی نیست، بلکه نماینده بخش بزرگی از جامعه ترکیه است و هرگونه تلاش برای حذف یا تضعیف آن، مستقیماً بر مشروعیت و موفقیت روند صلح اثر میگذارد. او در این باره گفت: «آیا میتوان با کنار گذاشتن نیمی از جامعه ترکیه صلح برقرار کرد؟ صلحی که CHP در آن حضور نداشته باشد و خود را بخشی از آن نداند، به سختی میتواند به موفقیت برسد.»
اوزر در ادامه به همکاریهای سیاسی شکلگرفته میان نیروهای اپوزیسیون در انتخاباتهای اخیر اشاره کرد و یادآور شد که در بسیاری از شهرهای بزرگ، از جمله استانبول، حمایت متقابل میان جریانهای اپوزیسیون، از جمله رأیدهندگان کرد و نیروهای نزدیک به دم پارتی، نقش مهمی در پیروزی نامزدهای اپوزیسیون ایفا کرده است. او تأکید کرد که شکلگیری چنین ائتلافهای اجتماعی و سیاسی نشاندهنده تمایل بخشهای مختلف جامعه به دموکراسی، مشارکت سیاسی و حل مسالمتآمیز اختلافات است و نباید با اقدامات قضایی و سیاسی تضعیف شود.
شهردار برکنار شده اسنیورت همچنین به پروندههای قضایی علیه اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و یکی از چهرههای اصلی اپوزیسیون، پرداخت و گفت اماماوغلو در سالهای اخیر توانسته بود به عنوان یک گزینه جدی برای رقابت در انتخابات ریاستجمهوری مطرح شود و حمایت گستردهای از اقشار مختلف جامعه، از جمله رأیدهندگان اپوزیسیون، جوانان و حتی بخشی از محافظهکاران را به دست آورد. اوزر معتقد است روندی که علیه اماماوغلو آغاز شده، تلاشی برای خارج کردن یکی از مهمترین رقبای سیاسی از میدان رقابت است.
حزب عدالت و توسعه دچار فرسایش سیاسی و کاهش توانایی در تولید رضایت اجتماعی شده
او در ادامه با انتقاد از عملکرد دولت گفت پس از بیش از دو دهه حضور حزب عدالت و توسعه در قدرت، حاکمیت با مشکل فرسایش سیاسی و کاهش توانایی در تولید رضایت اجتماعی روبهرو شده است. به باور او، در چنین شرایطی به جای تلاش برای گسترش پایگاه اجتماعی و ارائه برنامههای جدید، تمرکز بر محدود کردن فضای فعالیت رقبای سیاسی افزایش یافته است. او گفت: «وقتی یک قدرت سیاسی دیگر نمیتواند خود را بزرگتر کند، تلاش میکند رقیب را کوچکتر کند. فشار بر CHP، پروندهسازی علیه رهبران اپوزیسیون، محدود کردن شهرداران منتخب و تلاش برای ایجاد شکاف و چنددستگی در صفوف اپوزیسیون، همگی در همین چارچوب قابل ارزیابی هستند.»
همه تصمیم ها را در نهایت اردوغان می گیرد و دولت پنهان چیزی جدای از او نیست
اوزر همچنین روایتهایی را که این تحولات را به مفاهیمی مانند «عقل دولت»، «دولت پنهان» یا ساختارهای نامرئی قدرت نسبت میدهند، رد کرد و گفت مسئولیت تصمیمهای سیاسی و قضایی در نهایت بر عهده حاکمیت سیاسی است. او افزود: «گاهی گفته میشود این تصمیمها محصول اراده نهادهای پنهان یا ساختارهای خارج از کنترل دولت است، اما واقعیت این است که امروز دولت، بوروکراسی و نهادهای اجرایی در اختیار حاکمیت سیاسی قرار دارند و مسئولیت این تصمیمها نیز متوجه همان حاکمیت است. بنابراین نمیتوان از یک سو از صلح، دموکراسی و آشتی اجتماعی سخن گفت و از سوی دیگر بزرگترین نیروی اپوزیسیون کشور را تحت فشار قرار داد.»
هشدار درباره عملی نشدن وعدههای روند صلح
اوزر در ادامه به نقش عبدالله اوجالان و دولت باغچه لی در روند کنونی اشاره کرد و گفت هر دو طرف گامها و اظهارات مهمی داشتهاند که اکنون باید با اقدامات عملی همراه شود. او یادآور شد که عبدالله اوجالان در امرالی خواستار پایان فعالیتهای مسلحانه شده و پس از آن نیز اقدام نمادین سوزاندن سلاحها در سلیمانیه انجام شده است. از سوی دیگر، دولت باغچه لی نیز بارها از ضرورت پیشبرد روند صلح سخن گفته و حتی در یکی از اظهارات خود از بازگشت صلاحالدین دمیرتاش به خانه و بازگشت برخی چهرههای سیاسی به عرصه عمومی سخن گفته بود.
اوزر گفت: «اگر پس از این همه فراخوان و وعده، هیچ اقدام عملی صورت نگیرد، هواداران هر دو طرف خواهند پرسید که چرا هیچ تغییری رخ نداده است. این وضعیت میتواند اعتبار کسانی را که از روند صلح حمایت کردهاند، تضعیف کند.»
او در پایان هشدار داد: «این روند نباید بیش از حد طولانی شود. هرچه زمان بیشتری بگذرد، احتمال سوءاستفاده، تحریک و ایجاد مانع بیشتر میشود. برای موفقیت روند صلح باید هرچه سریعتر گامهای ملموس و اعتمادساز برداشته شود.»
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