ادارات استان کردستان فردا چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل شد

به گزارش کرد پرس، محمد عظیم ملک اظهار کرد: دستگاه های امدادی، خدماتی، عملیاتی و مراکز درمانی از این تعطیلی مستثنی هستند و فعالیت آنها مطابق روال معمول ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، از مدیران دستگاه های اجرایی خواست شخصاً بر خاموش بودن سامانه های سرمایشی، روشنایی و سایر تجهیزات برقی غیرضروری ادارات نظارت داشته باشند تا از هرگونه مصرف غیرضروری انرژی جلوگیری شود.

ملک اظهار کرد: اکیپ های اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در روز چهارشنبه مورخ ۷ مرداد بصورت میدانی پایش مصرف برق را انجام خواهند داد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ تداوم خدمات رسانی و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در ارائه خدمات بانکی به شهروندان، از مدیران بانک های استان خواست برای روز چهارشنبه ۱۴ مرداد، شعب کشیک فعال را تعیین و اطلاع رسانی لازم را انجام دهند تا مردم بتوانند بدون وقفه از خدمات ضروری بانکی بهره مند شوند.