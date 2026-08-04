به گزارش کردپرس به نوشته العربی الجدید، این اقدامات به نظر می‌رسد در چارچوب مقدمات خروج نیروهای باقیمانده امریکایی از عراق به موجب توافق واشنگتن و بغداد انجام شده باشد.

گفتنی است این عملیات با خنثی‌سازی تلاش برای حمله پهپادی به کنسولگری امریکا در اربیل و صدور هشدار از سوی سفارت امریکا در بغداد و کنسولگری در اربیل برای هشدار به شهروندان امریکایی در راستای آماده شدن برای احتمال وقوع تنش امنیتی همزمان شده است.

در بیانیه سفارت امریکا در بغداد و کنسولگری این کشور در اربیل آمده است که تاسیسات دیپلماتیک امریکا هدف قرار گرفته است و احتمال هدف قرار گرفتن منافع امریکا و شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با امریکا در مناطق مختلف جهان در پی تنش میان تهران و واشنگتن وجود دارد.

منابع امنیتی و سیاسی در اربیل به العربی الجدید گفتند که عملیات خارج کردن کارکنان غیر اساسی از جمله تیم مربیان و مستشاران علاوه بر انتقال تجهیزات مختلف از پایگاه حریر به فرودگاه اربیل با هماهنگی با ارتش امریکا از روزهای قبل آغاز شده است.

این منابع اشاره کردند که عملیات انتقال شامل سامانه پاتریوت است که از موقعیت کنونی در پایگاه حریر به اطراف کنسولگری امریکا منتقل شده است.

به گفته این منابع، نیروهای امریکایی در چارچوب عملیات خروج نظامی از عراق، انتقال تدریجی از آخرین پایگاه نظامی اصلی در این کشور یعنی پایگاه حریر به خارج از عراق را آغاز کردند.

آن‌ها اشاره کردند که تجهیزات و سلاح‌هایی به نیروهای پیشمرگه اهدا شده اما سامانه‌های پدافند هوایی شامل پاتریوت و سیرام از پایگاه حریر به نزدیکی کنسولگری امریکا منتقل شده و تاکنون از عراق خارج نشده است.

یک منبع گفت که ارتش امریکا، از چند روز گذشته، انتقال تجهیزات و سازوکارهای مختلف به همراه نظامیان مستشار یا پیمانکارا غیرنظامی به خارج از عراق را آغاز کرده است.

او تاکید کرد که سامانه‌های پدافندی از اربیل خارج نشدند بلکه از منطقه‌ای به نزدیکی کنسولگری امریکا در اربیل منتقل شدند.

پیشتر پایگاه خبری المانیتور نوشته بود که امریکا خارج کردن نیروهای باقیمانده خود از عراق را آغاز کرده است. این پایگاه خبری توضیح داد که خروج نیروهای امریکایی در زمانی است که منطقه شاهد تنش‌های امنیتی است و حملات علیه اقلیم کردستان عراق ادامه دارد و این امری، نگرانی‌هایی نسبت به کاهش حضور نظامی امریکا و افزایش تهدیدهای امنیتی علیه اقلیم وجود دارد.

گفتنی است بغداد و واشنگتن در سال ۲۰۲۴ بر سر یک جدول زمانبندی برای خروج نیروهای امریکایی از عراق توافق کردند. با وجود کاهش حضور نظامی، امریکا بارها تاکید کرد که به همکاری با نیروای عراقی در حوزه‌های آموزش، تبادل اطلاعات و مبارزه با داعش ادامه خواهد داد.

پایگاه حریر آخرین مرکز نیروهای امریکایی در عراق است آن هم پس از آنکه نیروهای امریکایی در ژانویه پایگاه عین الاسد در غرب الانبار را به عراق تحویل دادند.

در همین راستا، ادریس شعبان عضو حزب دموکرات کردستان عراق اشاره کرد که تصمیم عقب نشینی امریکا از عراق و اقلیم همچنین پابرجاست.

او توضیح داد که نگرانی‌های بسیاری نسبت به تاثیر خروج امریکا و خارج کردن سامانه پدافند هوایی وجود دارد چرا که این امر، شکاف بزرگی ایجاد می‌کند که از سوی گروه‌های مسلح و ایران علاوه بر تشکیلات تروریستی مورد سوء استفاده قرار خواهد گرفت.

این عضو حزب دموکرات کردستان عراق گفت که این مسأله باید فورا از سوی دولت فدرال عراق حل شود.

از طرفی دیگر، کریم عقراوی عضو حزب دموکرات کردستان عراق گفت که تصمیم خروج نیروهای امریکایی تصمیم مرتبط با بغداد است.

او در گفت‌وگو با العربی الجدید، تصریح کرد که اقلیم به تصمیمات دولت فدرال احترام می‌گذارد اما نسبت به گسترش تهدیدهای گروه‌های مسلح علیه اقلیم و به حساب آوردن این عقب نشینی به عنوان یک پیروزی نگران است.

عقراوی توضیح داد که خروج تدریجی نیروهای امریکایی و سایر نیروهای ائتلاف باید با کاهش تدریجی نقش گروه‌های مسلح و خلع سلاح آن‌ها پس از پایان بهانه حضور نیروهای خارجی همراه باشد.

از سویی دیگر، محمد الاسعد، پژوهشگر عراقی در امور امنیتی و سیاسی اشاره کرد که براساس گزارش‌های رسانه‌ها، مکان جدید نصب سامانه پاتریوت به دلیل ملاحظات امنیتی و تاکتیکی مرتبط با حفاظت از دارایی‌های نظامی حساس مشخص نشده است.

او تاکید کرد که به نظر می‌رسد سامانه‌های پدافندی از اربیل خارج نشده چرا که هیچ یک از کشورهای همجوار به آن نیاز ندارند همانطور که نیاز حقیقی به تامین امنیت اطراف کنسولگری امریکا وجود دارد.

الاسعد گفت گه اربیل هنوز به سامانه‌های پدافندی سنگین نظیر پاتریوت نیاز دارد اما اتکای بیشتر به سامانه‌های پدافند هوایی کوتاه برد نظیر سامانه سیرام و سامانه‌های ضد پهپاد است.