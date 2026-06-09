به گزارش کردپرس، دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، با اشاره به تشدید بحران‌های منطقه‌ای، روند صلح و حل مسئله کُرد را یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ ثبات داخلی ترکیه توصیف کرد و گفت تقویت همبستگی داخلی و پیشبرد «ترکیه بدون از تروریسم» در شرایط کنونی یک ضرورت امنیت ملی است.

دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در نشست فراکسیون پارلمانی حزبش گفت: «هر جرقه‌ای که در قلب منطقه شعله‌ور شود، اگر مهار نشود، به بحران‌های جدید، موج‌های تازه مهاجرت، تهدیدهای امنیتی و طرح‌های جدید قدرت‌های خارجی منجر خواهد شد.»

باغچه‌لی با اشاره به روند جاری صلح و تلاش‌ها برای حل مسئله کُرد، این روند را دارای اهمیت راهبردی دانست و گفت: «امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که هدف ترکیه عاری از خشونت و درگیری تا چه اندازه حیاتی و درست است.»

او افزود: «هر بحرانی که امروز در منطقه رخ می‌دهد، علاوه بر اینکه یک موضوع سیاست خارجی است، آزمونی برای انسجام داخلی، قدرت برادری میان شهروندان، هوشیاری دولت و اراده مشترک ملت برای ساختن آینده‌ای مشترک به شمار می‌رود.»

رهبر حزب حرکت ملی تأکید کرد: «روند صلح و ترکیه بدون تروریسم، سپر موجودیت ملی ما در برابر طوفان‌های منطقه‌ای است.»

باغچه‌لی همچنین مدعی شد برخی بازیگران خارجی تلاش دارند از تحولات منطقه برای ضربه زدن به امنیت داخلی ترکیه استفاده کنند.

او گفت: «تلاش برخی ساختارها در شمال سوریه برای یافتن حامیان جدید، حفظ مواضع قدیمی در شمال عراق و تلاش برای بهره‌برداری از هر تنش در ایران، اتفاقی نیست. اینها بخش‌هایی از طرحی بزرگ‌تر هستند که امنیت داخلی، همبستگی اجتماعی و معماری امنیتی ترکیه را هدف گرفته‌اند.» به گفته او، حفظ روند صلح و جلوگیری از بازگشت خشونت، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با چنین تهدیدهایی است.

باغچه‌لی بدون اشاره مستقیم به جزئیات مذاکرات جاری، بار دیگر بر ضرورت تقویت «حقوق برادری» میان شهروندان تأکید کرد و گفت نگاه به روند صلح صرفاً یک حسن نیت سیاسی نیست، بلکه بخشی از راهبرد امنیت ملی ترکیه محسوب می‌شود.

او افزود: «به همین دلیل است که بر تقویت جبهه داخلی اصرار داریم. به همین دلیل است که از روند صلح حمایت می‌کنیم و بر حفظ وحدت و همبستگی ملی تأکید داریم.»