هیئت شرکت نفت سوریه و شرکت انرژی HKN وارد قامشلو شد

به گزارش کردپرس، هیئتی به ریاست «یوسف قبلاوی» رئیس شرکت نفت سوریه، و مدیرعامل شرکت انرژی HKN ، روز سه‌شنبه وارد شهر قامشلو شد تا از تأسیسات نفت و گاز در منطقه رمیلان بازدید کند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این هیئت در جریان سفر خود به منطقه رمیلان، از واحدهای تولید نفت و تأسیسات گاز بازدید خواهد کرد و روند فعالیت‌ها، میزان تولید و نحوه مدیریت عملیات در این مراکز را مورد بررسی قرار می‌دهد.

هدف از این سفر، ارزیابی وضعیت میادین نفت و گاز و آشنایی با روند اجرای فعالیت‌های جاری در این بخش عنوان شده است.