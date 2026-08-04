۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۶

هیئت شرکت نفت سوریه و شرکت انرژی HKN وارد قامشلو شد

هیئت شرکت نفت سوریه و شرکت انرژی HKN وارد قامشلو شد

سرویس سوریه - هیئتی متشکل از مقام‌های شرکت نفت سوریه و شرکت آمریکایی HKN با هدف بازدید از تأسیسات نفت و گاز منطقه رمیلان و بررسی روند فعالیت‌های تولیدی، وارد شهر قامشلو در کردستان سوریه شد.

به گزارش کردپرس، هیئتی به ریاست «یوسف قبلاوی» رئیس شرکت نفت سوریه، و مدیرعامل شرکت انرژی HKN ، روز سه‌شنبه وارد شهر قامشلو شد تا از تأسیسات نفت و گاز در منطقه رمیلان بازدید کند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این هیئت در جریان سفر خود به منطقه رمیلان، از واحدهای تولید نفت و تأسیسات گاز بازدید خواهد کرد و روند فعالیت‌ها، میزان تولید و نحوه مدیریت عملیات در این مراکز را مورد بررسی قرار می‌دهد.

هدف از این سفر، ارزیابی وضعیت میادین نفت و گاز و آشنایی با روند اجرای فعالیت‌های جاری در این بخش عنوان شده است.

همچنین اعلام شده است که این هیئت پس از پایان بازدیدها، نشستی خبری درباره فعالیت‌های حوزه نفت و گاز و برنامه‌های پیش‌رو برگزار خواهد کرد و جزئیات بیشتری از نتایج این سفر و اقدامات آتی را تشریح خواهد کرد.

هیئت شرکت نفت سوریه و شرکت انرژی HKN وارد قامشلو شد

کد مطلب 2797941

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