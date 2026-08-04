بارزانی پس از دیدار با احمد الشرع: سوریه فرصت تاریخی برای دستیابی به ثبات دارد

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی در صفحه فیسبوک خود نوشت:
خوشحالم که امروز به دعوت جناب احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، به دمشق سفر کردم.
پس از سالها رنج و دشواری، اکنون سوریه در برابر فرصتی تاریخی برای احیا، بازسازی و توسعه قرار دارد. اطمینان کامل خود را به دیدگاههای رئیسجمهور احمد الشرع ابراز کردم و تأکید داشتم که سوریه تحت رهبری ایشان میتواند به سوی ثبات بیشتر، رفاه و آیندهای روشنتر برای همه اقشار و مؤلفههای ملت این کشور گام بردارد.
بار دیگر حمایت خود را از سوریهای باثبات و یکپارچه اعلام کردیم؛ سوریهای که در آن حقوق همه اقوام، ملیتها و پیروان ادیان مختلف بهطور کامل حفظ شود. همچنین بر اهمیت نقش سازنده سوریه در پیشبرد صلح و امنیت منطقه تأکید کردیم.
بهعنوان همسایگان، سوریه، عراق و اقلیم کردستان منافع مشترک فراوانی دارند و زمینههای گسترده و مناسبی برای گسترش همکاریهای اقتصادی میان آنها، در راستای تأمین منافع ملتهایشان، وجود دارد.
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