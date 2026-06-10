به گزارش کردپرس، گُلجان قاچماز، سخنگوی پلتفرم «اتحاد دموکراتیک» و نماینده وان از حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، در یک نشست خبری در پارلمان ترکیه با اشاره به آخرین تحولات سیاسی، بر ضرورت برداشتن گامهای عملی برای پیشبرد روند صلح و حل مسئله کُرد تأکید کرد.
او با اشاره به تحولات سه سال اخیر خاورمیانه گفت منطقه در یکی از حساسترین دورههای تاریخی خود قرار دارد و افزود: «تحولات اخیر نه تنها برای ملتها، بلکه برای کارگران، زنان، کودکان و همه اقشار جامعه پیامدهای تعیینکنندهای داشته است. به همین دلیل روند صلح و جامعه دموکراتیک فقط برای ترکیه اهمیت ندارد، بلکه برای کل خاورمیانه یک ضرورت حیاتی محسوب میشود.»
قاچماز با اشاره به ریشههای مسئله کُرد اظهار داشت که نادیده گرفتن و انکار حقوق کُردها طی دهههای گذشته، هزینههای سنگینی را بر کل کشور تحمیل کرده است. او گفت: «تنها کُردها نبودند که بهای این سیاستها را پرداختند. منابعی به ارزش تریلیونها دلار صرف سیاستهایی شد که هدف آن جلوگیری از آموزش و سخن گفتن به زبان مادری کُردی بود. بنابراین فقط دیاربکر، وان یا اورفا زیان ندیدند؛ ادیرنه، ترابزون و دنیزلی نیز در این روند متضرر شدند. ما روند صلح را گامی تاریخی میدانیم که میتواند هم به سود حکاری باشد و هم به سود ادیرنه.»
نماینده دم پارتی با یادآوری فراخوان عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه و تحولات پس از آن گفت: «همه کشور شاهد بودند که PKK اقداماتی همچون آتشبس، برگزاری کنگره انحلال، کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه و عقبنشینی نیروها را در دستور کار خود قرار داد. تشکیل کمیسیون همبستگی، برادری و دموکراسی در پارلمان و تهیه گزارش اقدامات لازم، گامهای مهمی هستند اما حل بزرگترین مسئله کشور تنها با سخنرانی و وعده ممکن نیست. زبان دنیای مدرن، زبان قانون و تضمینهای حقوقی است و آنچه امروز میتواند به روند صلح شتاب ببخشد، اصلاحات قانونی است.»
او با انتقاد از عملکرد دولت و حاکمیت افزود: «بیش از سه ماه از انتشار گزارش پارلمان گذشته اما هنوز اقدام ملموسی صورت نگرفته است. این وضعیت به اعتماد عمومی آسیب میزند. با وجود این، جامعه همچنان به روند صلح اهمیت میدهد و خواهان راهحل است. اکنون روند در نقطهای حساس قرار دارد و پارلمان باید پیش از آغاز تعطیلات خود، اصلاحات قانونی لازم را تصویب کند.»
قاچماز در ادامه با بیان این که «جایگاه عبدالله اوجالان باید به رسمیت شناخته شود، گفت: «آرای دادگاه حقوق بشر اروپا باید اجرا شود. صلاحالدین دمیرتاش، فیگن یوکسکداغ و دیگر زندانیان سیاسی باید آزاد شوند. همچنین باید به سیاست انتصاب قیمها پایان داده شود و زمینه سیاستورزی دموکراتیک تقویت گردد. پارلمان که نماینده اراده ملتهاست باید فوراً وارد عمل شود. حل مسئله کُرد مستلزم پایان دادن به هزینههای سنگین انسانی و اقتصادی این بحران است و این امر تنها از طریق اصلاحات قانونی ممکن خواهد بود.»
نماینده دم پارتی بخش دیگری از سخنان خود را به وضعیت رسانهها اختصاص داد و گفت آزادی مطبوعات یکی از مهمترین شاخصهای سنجش دموکراسی است. او اظهار داشت: «اگر رسانهها آزاد نباشند، نمیتوان از آزادی جامعه سخن گفت، زیرا دسترسی مردم به حقیقت محدود میشود. امروز ترکیه در زمره کشورهایی قرار دارد که بیشترین تعداد روزنامهنگاران زندانی را دارند. قانون موسوم به مقابله با اطلاعات نادرست عملاً پوشش قانونی برای سانسور ایجاد کرده و تقریباً هیچ روزی بدون پرونده قضایی علیه یک روزنامهنگار یا اعمال محدودیتهای جدید رسانهای سپری نمیشود.»
قاچماز همچنین با اشاره به فشارها علیه رسانههای کُردی گفت اگرچه شیوههای دهه ۱۹۹۰ تغییر کرده، اما فشارها همچنان ادامه دارد. به گفته او، امروز به جای ترورهای بدون عامل مشخص، از ابزارهای اقتصادی و قضایی برای تحت فشار قرار دادن رسانههای کُرد استفاده میشود. او با اشاره به آمار منتشرشده از سوی انجمن روزنامهنگاران دجله–فرات و انجمن زنان روزنامهنگار بینالنهرین، خواستار توجه بیشتر افکار عمومی به وضعیت رسانههای کُرد شد.
او در پایان تأکید کرد که سنت رسانههای آزاد کُردی، از مقداد مدحت بدرخان و جلالت علی بدرخان تا موسی آنتر، غربتلی ارسوز و نسل جدید روزنامهنگاران، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد و گفت: «رسانه آزاد نام دیگری برای پافشاری بر حقیقت و ادامه یک مبارزه دشوار است.»
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