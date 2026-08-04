سرنوشت رهبران کرد سوریه

به گزارش کردپرس، پس از سفر نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، به دمشق و دیدار او با احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، توجهها به سرنوشت مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، معطوف شده است.
در حالی که پیش از این شایعاتی درباره برگزاری دیداری سهجانبه میان احمد الشرع، نچیروان بارزانی و مظلوم عبدی مطرح شده بود، این دیدار هرگز انجام نشد و بارزانی بدون ملاقات با فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه دمشق را ترک کرد. بسیاری از ناظران این اقدام را نشانهای از تلاش دمشق برای تأکید بر این اصل میدانند که گفتوگو با کردهای سوریه تنها در چارچوب دولت مرکزی سوریه انجام خواهد شد.
همزمان، ابراهیم حمیدی، سردبیر نشریه «المجله» در لندن، گزارش داده است که مظلوم عبدی و الهام احمد در دمشق حضور دارند و در صورت نهایی شدن مذاکرات، احمد الشرع با آنها دیدار خواهد کرد. به گفته حمیدی، گفتوگوها بر اجرای توافق امضاشده میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه در پایان ژانویه ۲۰۲۶ متمرکز است و حتی احتمال اعلام رسمی انحلال این نیروها نیز مطرح شده است؛ هرچند این گزارش هنوز از سوی دمشق یا نیروهای دموکراتیک سوریه تأیید نشده است.
در همین ارتباط، امبرین زمان، تحلیلگر ارشد مسائل کردها و خبرنگار المانیتور، معتقد است که مهمترین پرسش در شرایط کنونی، آینده سیاسی رهبران نیروهای دموکراتیک سوریه است. به گفته او، مشخص نیست پس از انحلال رسمی این نیروها، چه سمتهای رسمی به مظلوم عبدی و الهام احمد در ساختار دولت سوریه واگذار خواهد شد.
زمان همچنین سناریوی دیگری را مطرح میکند که میتواند معادلات منطقهای را وارد مرحلهای تازه کند. او میگوید اگر انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه نهایی شود و همزمان پارلمان ترکیه قانون مربوط به روند موازی خلع سلاح و انحلال حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) را تصویب کند، ممکن است مظلوم عبدی در هفتههای آینده راهی آنکارا شود.
به گفته این خبرنگار، مظلوم عبدی پیشتر در گفتوگویی با المانیتور در ماه مارس پیشبینی کرده بود که در صورت پیشرفت روند سیاسی، امکان سفر و استقبال رسمی از او در آنکارا وجود خواهد داشت.
اگر این سناریو محقق شود، سفر احتمالی فرمانده پیشین نیروهای دموکراتیک سوریه به ترکیه میتواند یکی از مهمترین تحولات در روابط آنکارا با کردهای سوریه طی سالهای اخیر باشد؛ تحولی که همزمان با اجرای توافق دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه، میتواند آغازگر فصل جدیدی در مناسبات سوریه، ترکیه و کردها باشد.
سرویس جهان- همزمان با انتشار گزارشهایی درباره احتمال اعلام رسمی انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه در دمشق، گمانهزنیها درباره آینده سیاسی مظلوم عبدی و الهام احمد افزایش یافته است. امبرین زمان، تحلیلگر ارشد مسائل کردها و خبرنگار المانیتور، میگوید پرسش اصلی اکنون این است که دمشق در ازای انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه چه جایگاه رسمی به رهبران این نیروها خواهد داد.
به گزارش کردپرس، پس از سفر نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، به دمشق و دیدار او با احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، توجهها به سرنوشت مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، معطوف شده است.
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