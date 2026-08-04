به گزارش کردپرس، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی در خصوص خبر حفاری غیر مجاز در گورستان تاریخی بوکان در گفت و گوی خبری اظهار کرد: روز یکشنبه کارشناسان اداره کل برای بررسی موضوع عازم محل فوق شدند.

برخی شبکه‌های اجتماعی محلی اخباری مبنی بر اینکه حفاران غیر مجاز طی سال‌های گذشته با هجوم به گوستان باستانی «ملالر» در شهرستان بوکان صدها گور تاریخی را شکافته و اشیای ارزشمند آن را غارت کرده اند منتشر کردند.

گورستان باستانی «ملالر» در کنار یکی از مهمترین عرصه های باستان شناسی شمالغرب ایران و در محوطه ای که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و به دوره عصر برنز و عصر آهن تعلق دارد قرار گرفته است.

در این منطقه برخی از گورها بصورت دخمه ای ساخته شده اند و برخی دیگر نیز ۲ طبقه‌ای هستند.