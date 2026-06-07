به گزارش کردپرس، مدحت سنجر، عضو هیئت امرالی دم‌پارتی، در گفت‌وگویی مفصل با خبرنگارهای مزوپوتامیا درباره آخرین دیدار خود با عبدالله اوجالان، از ارائه یک نقشه راه جدید برای پیشبرد روند صلح و جامعه دموکراتیک خبر داد و تأکید کرد که روند جاری هرگز متوقف نشده، بلکه تنها برای مدتی دچار کندی شده بود.

سنجر با استفاده از تشبیه «قطار» گفت روند صلح از ریل خارج نشده است. به گفته او، این روند در مقاطعی با کاهش سرعت و حتی نوعی رکود مواجه شد، اما اکنون دوباره به حرکت افتاده و وارد مرحله تازه‌ای شده است. وی افزود مهم‌ترین مسئله این است که «قطار همچنان روی ریل قرار دارد» و مسیر خود را ادامه می‌دهد.

او با اشاره به دیدار اخیر هیئت امرالی با اوجالان گفت رهبر در بند حزب کارگران کردستان (PKK) در این دیدار بار دیگر بر ضرورت تسریع اقدامات قانونی تأکید کرده و هشدار داده است که فرصت چندانی برای از دست دادن باقی نمانده است. به گفته سنجر، اوجالان خواستار آن شده که پیش از تعطیلات تابستانی پارلمان ترکیه، چارچوب قانونی روند صلح به تصویب برسد و تأخیر بیشتر می‌تواند مخاطرات سیاسی و امنیتی جدیدی ایجاد کند.

سنجر در تشریح مهم‌ترین بخش گفت‌وگوهای انجام‌شده با اوجالان، از نقشه راه سه‌گانه‌ای سخن گفت که به گفته او برای عبور از بن‌بست‌های موجود طراحی شده است. او توضیح داد: «آقای اوجالان پیشنهادهای خود را در سه محور اصلی مطرح کرد؛ نخست، تعیین ماهیت و محتوای قانون چارچوب؛ دوم، نهادینه‌سازی روند صلح و ایجاد سازوکارهای پایدار برای ادامه آن؛ و سوم، تعریف روشن جایگاه، نقش و مسئولیت‌های خود او در این روند.»

به گفته سنجر، اوجالان معتقد است روند فعلی نباید صرفاً بر پایه دیدارها و مذاکرات پراکنده ادامه یابد، بلکه باید با پشتوانه قانونی و سازوکارهای مشخص، به یک فرآیند نهادی و پایدار تبدیل شود. او افزود: «یکی از نیازهای اساسی این مرحله، روشن شدن نقش‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات همه بازیگران، از جمله خود آقای اوجالان است و این موضوع باید در چارچوب قانون تعریف شود.»

سنجر همچنین از مفهوم «قانون سلول بنیادی» که از سوی اوجالان مطرح شده، سخن گفت و توضیح داد که منظور از این تعبیر، قانونی است که دو وظیفه اساسی را هم‌زمان بر عهده داشته باشد: نخست ترمیم خسارت‌ها و زخم‌های برجای‌مانده از دهه‌ها درگیری و دوم نوسازی ساختار سیاسی و اجتماعی کشور برای حرکت به سوی جامعه‌ای دموکراتیک. او تأکید کرد این قانون صرفاً درباره خلع سلاح یا پایان درگیری‌ها نیست، بلکه باید مسیر انتقال کامل مسئله کرد از عرصه جنگ و خشونت به حوزه سیاست، حقوق و گفت‌وگوی دموکراتیک را هموار کند.

عضو هیئت امرالی در ادامه گفت اوجالان همچنان بر ایده «جمهوری دموکراتیک» تأکید دارد و حل مسئله کرد را جدا از روند دموکراتیزه شدن ترکیه نمی‌داند. به گفته او، دستیابی به صلح پایدار تنها از طریق پایان درگیری‌های مسلحانه ممکن نیست و باید با گسترش حقوق دموکراتیک و تقویت عرصه سیاست همراه باشد.

سنجر در بخش دیگری از سخنانش، گزارش‌های منتشرشده درباره توافق نهایی میان حزب عدالت و توسعه (AKP)، حزب حرکت ملی (MHP) و دم‌پارتی بر سر یک متن قانونی مشخص را رد کرد و گفت تاکنون هیچ پیش‌نویس رسمی در اختیار دم‌پارتی قرار نگرفته است. به گفته او، مذاکرات همچنان در مرحله تبادل نظر، گفت‌وگو و بررسی پیشنهادهای مختلف قرار دارد و هنوز نمی‌توان از وجود یک متن نهایی سخن گفت.