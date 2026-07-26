واشنگتن خواهان تمرکز دمشق بر ثبات داخلی و امنیت مرزهای لبنان است

به گزارش کردپرس، «یاسر نجار» استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی سوری اعلام کرد میان سخنان «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، درباره رضایت واشنگتن از ایفای نقش سوریه در برقراری ثبات لبنان و اظهارات «مارکو روبیو» وزیر خارجه این کشور، مبنی بر ضرورت تمرکز دمشق بر بازسازی، ثبات و امنیت داخلی، تناقضی وجود ندارد.
به گفته نجار، اظهارات ترامپ و روبیو نشان میدهد دیپلماسی آمریکا برای برقراری ثبات در سوریه اهمیت زیادی قائل است. او گفت این رویکرد علاوه بر حمایت از ثبات منطقه، جایگاه مهمی در نقشه منافع واشنگتن در خاورمیانه دارد.
مارکو روبیو چهارشنبه در مانیل، پایتخت فیلیپین، اعلام کرد که آمریکا سوریه را به تمرکز بر مشکلات داخلی خود تشویق میکند. او همچنین از دولت دمشق خواست امنیت مرز مشترک با لبنان را تأمین کند.
روبیو در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا سوریه را به ورود به درگیری با حزبالله تشویق میکند، گفت: «آنچه سوریه را به آن تشویق میکنیم، تمرکز بر مشکلات داخلی پیش روی این کشور است.»
دونالد ترامپ و «احمد الشرع» رئیس دولت سوریه، هشتم جولای در حاشیه اجلاس ناتو در کاخ ریاستجمهوری ترکیه در آنکارا دیدار دوجانبهای انجام داده بودند.
تغییر اولویتهای آمریکا در خاورمیانه
یاسر نجار موضع جدید آمریکا را تحولی مهم در بازتعریف اولویتهای واشنگتن در خاورمیانه توصیف کرد. به گفته او، آمریکا نهتنها از نظر سیاسی توجه ویژهای به کشورهای شرق مدیترانه، بهویژه سوریه و لبنان، نشان میدهد، بلکه با اقداماتی عملی از آغاز دورهای تازه در همکاریهای اقتصادی خبر میدهد.
او گفت واشنگتن به صدور بیانیه بسنده نکرده و تصمیمهایی برای تسهیل روابط با دولت جدید سوریه اتخاذ کرده است. به گفته نجار، این روند با لغو قانون سزار، که یکی از موانع مهم عادیسازی روابط به شمار میرفت، آغاز شد و با خارج کردن سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم ادامه یافت.
نجار افزود هدف از این اقدامات، بازسازی تدریجی روابط دوجانبه و فراهم کردن زمینه همکاریهای اقتصادی است.
میانجیگری آمریکا میان لبنان و اسرائیل
این تحلیلگر سوری گفت توجه آمریکا به لبنان نیز در میانجیگری مستقیم میان بیروت و تلآویو نمود یافته است. به گفته او، این تلاشها با هدف برقراری ثبات در مناطق مرزی و جلوگیری از حملات گاهوبیگاه اسرائیل به خاک لبنان انجام میشود و پیامی اطمینانبخش برای بازیگران منطقهای دارد.
نجار با بیان اینکه پشت این اقدامات یک چشمانداز راهبردی آمریکا قرار دارد، افزود واشنگتن شرق مدیترانه را دروازهای برای اجرای پروژههای بزرگ اقتصادی با مشارکت آمریکا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه میبیند.
به گفته او، هدف از این پروژهها تشکیل محوری برای توسعه منطقهای و بازتنظیم توازن منافع در خاورمیانه است. سوریه و لبنان نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی راهبردی خود، در مرکز این چشمانداز قرار دارند.
نجار تأکید کرد برقراری ثبات سیاسی و امنیتی در هر دو کشور، شرط اساسی تداوم سرمایهگذاریها، جذب سرمایه و ایجاد مشارکتهای واقعی و بلندمدت است.
او افزود: «یکی از نشانههای عملی جدیت آمریکا در این رویکرد، اقدام برای تشویق شرکتهای هواپیمایی آمریکایی به برقراری پرواز با فرودگاه بیروت است. این اقدام دسترسی بازرگانان آمریکایی به منطقه را تسهیل و موانع لجستیکی حضور مستقیم آنان را برطرف خواهد کرد.»
نجار ادامه داد: «این فقط یک اقدام فنی نیست، بلکه پیامی روشن است که نشان میدهد شرکتهای آمریکایی، لبنان و سوریه را مراکزی امیدبخش برای توسعه فعالیتهای خود و پیوستن به یک چرخه اقتصادی پویای منطقهای میدانند.»
پیوند ثبات سیاسی با منافع اقتصادی
به اعتقاد نجار، مجموعه اقدامات سریع واشنگتن، الگویی عملی مبتنی بر پیوند منافع اقتصادی با ثبات سیاسی را شکل داده است.
او گفت آینده منطقه به توانایی آن در فراهم کردن محیطی جذاب برای سرمایهگذاری بستگی دارد و واشنگتن در صورت وجود تعهدی واقعی به حفظ امنیت و گشایش اقتصادی، آماده است نقشی محوری در حمایت از این روند ایفا کند.
نجار افزود: «پیام امروز واشنگتن به کشورهای منطقه این است که شرق مدیترانه دیگر فقط حوزه نفوذ نیست، بلکه به مرکزی برای آزمودن مشارکتهای اقتصادی بلندپروازانه تبدیل شده است. در این معادله جدید، ثبات ارزشمندترین عنصر و سرمایهگذاری هدف مشترک است.»
دو سطح متفاوت اما مکمل در مواضع آمریکا
در مقابل، شماری از ناظران سوری در گفتوگو با روزنامه «الشرق الاوسط» اعلام کردند دولت آمریکا درباره نقش سوریه در پرونده حزبالله، دو روایت متفاوت ارائه میدهد.
به گفته آنان، ترامپ همچنان درباره نقش سوریه در این پرونده اظهاراتی مطرح میکند که حدود و چارچوب آن بهروشنی مشخص نیست؛ اما روبیو این نقش را بهطور مشخص در تأمین امنیت مرزها و جلوگیری از قاچاق سلاح تعریف میکند.
محمود علوش، پژوهشگر سوری، نیز در شبکه اجتماعی X نوشت که این دو روایت به معنای وجود اختلافنظر در دولت آمریکا درباره نقش سوریه نیستند، بلکه میتوان آنها را دو سطح متفاوت و مکمل برای دستیابی به اهداف راهبردی واشنگتن دانست.
با این حال، علوش تأکید کرد عامل اصلی تعیینکننده موضع نهایی آمریکا این خواهد بود که آیا دولت لبنان میتواند مطابق توافق چارچوبی با اسرائیل، حزبالله را خلع سلاح کند یا خیر.
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