به گزارش کردپرس، در چارچوب تحقیقات دادستانی استانبول درباره پرونده مواد مخدر، ۲۳ نفر از چهرههای شناختهشده عرصه هنر، موسیقی، مد و شبکههای اجتماعی بازداشت شدند. حضور نامهای سرشناس در میان بازداشتشدگان، واکنشهای گستردهای را در افکار عمومی برانگیخته و برخی منتقدان این عملیات را فراتر از یک پرونده قضایی ارزیابی کردهاند.
دادستانی کل استانبول در ادامه تحقیقات مربوط به جرایم مواد مخدر، صبح روز پنجشنبه عملیاتی را با همکاری نیروهای پلیس این شهر به اجرا گذاشت که در نتیجه آن ۲۳ نفر بازداشت شدند.
در میان بازداشتشدگان نام شماری از چهرههای مشهور ترکیه از جمله برن ساعت، بازیگر مشهور، کنان دوغولو، خواننده،عایشه خاتون اونال، خواننده، کریمجان دورماز، چهره شناختهشده شبکههای اجتماعی، بردان ماردینی خواننده کُرد اهل دیاربکر، اوزان دوغولو، تنظیمکننده و دیجی، یاشار ایپک، خواننده، تسی راموس کوریا، مدل و انیس آریکان، بازیگر، به چشم میخورد.
همچنین نام اوغوزخان بکر، فرزند عدنان بکر، نماینده حزب جمهوریخواه خلق (CHP) از آنکارا، نیز در میان افراد بازداشتشده دیده می شود.
بر اساس گزارش رسانههای ترکیه، برخی از افراد بازداشتشده در ساعات شب به سازمان پزشکی قانونی منتقل شده و از آنان نمونه خون و مو برای انجام آزمایشهای تخصصی گرفته شده است. مقامهای قضایی اعلام کردهاند که تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد.
در فهرست بازداشتشدگان علاوه بر هنرمندان و بازیگران، نام شماری از فعالان اقتصادی، صاحبان کسبوکار، کارگردانان، طراحان مد و چهرههای شناختهشده فضای مجازی نیز دیده میشود.
با وجود آنکه دادستانی استانبول هنوز جزئیات دقیق اتهامات و اسناد پرونده را منتشر نکرده است، این عملیات از همان ساعات نخست با بازتاب گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی ترکیه روبهرو شد.
گفتنی است، برخی تحلیلگران و منتقدان دولت ترکیه با اشاره به حضور تعدادی از چهرههای شناختهشده و منتقد دولت یا نزدیک به جریان اپوزیسیون در میان بازداشتشدگان، این عملیات را صرفاً یک پرونده قضایی تلقی نمیکنند. به باور آنان، این اقدام میتواند حامل پیامی هشدارآمیز برای هنرمندان، فعالان فرهنگی و افراد مشهور منتقد دولت باشد. با این حال، مقامهای قضایی ترکیه تاکنون چنین ادعاهایی را رد کرده و تأکید دارند که تحقیقات صرفاً در چارچوب مبارزه با مواد مخدر و بر اساس شواهد و مستندات قضایی انجام میشود.
در طول ماههای اخیر برخورد با چهرههای شناختهشده، روزنامهنگاران، فعالان مدنی و برخی شخصیتهای نزدیک به اپوزیسیون در ترکیه بحثهای گستردهای درباره مرز میان پروندههای قضایی و رقابتهای سیاسی و گرفتن زهر چشم از سلبریتی ها در این کشور به وجود آورده است.
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