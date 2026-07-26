افزایش ۳۰ درصدی تردد زائران از مرزهای کرمانشاه

به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در دیدار با آیت‌الله حبیب‌الله غفوری، با تقدیر از نقش محوری ایشان در ایجاد وحدت و همگرایی در استان، اظهار کرد: حقیقتاً از جنابعالی که محور وحدت، انسجام و همدلی استان هستید و همواره از دولت و مجموعه مدیریتی و اجرایی حمایت کرده‌اید، صمیمانه سپاسگزارم. خداوند بزرگ را شاکرم که این نعمت ارزشمند را نصیب استان کرده است؛ زیرا تنها در سایه آرامش، وحدت و انسجام است که امور به پیش می‌رود و اگر این فضا وجود نداشته باشد، بخش زیادی از ظرفیت‌ها صرف حاشیه‌ها خواهد شد.

حبیبی افزود: کرمانشاه استانی با تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی است و حضور و هدایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان موجب شده این وحدت و همدلی در عمل تحقق یابد و همچنین از ائمه جمعه سراسر استان نیز به دلیل همراهی، حمایت و تعامل مستمر با فرمانداران و مدیران اجرایی شهرستان‌ها قدردانی می‌کنم؛ چرا که حضور آنان در کنار مدیران، پیگیری مسائل مردم و ارائه راهکارهای دلسوزانه، پشتوانه‌ای ارزشمند برای مدیریت استان است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط ویژه کشور و استان گفت: سال ۱۴۰۴ برای کشور و استان، سالی متفاوت و همراه با شرایط خاص بود؛ از وقوع جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای پس از آن، حوادث و اغتشاشات دی ماه و جنگ رمضان در پایان سال با حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان و ائمه جمعه و همراهی مردم، اجازه داده نشد خللی در آرامش اجتماعی استان ایجاد شود.

وی با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز نسبت به قبل از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، جایگاه متفاوتی در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی پیدا کرده و اقتدار نظام موجب شده است دشمنان در محاسبات خود تجدیدنظر کنند.

حبیبی با اشاره به اهمیت راهپیمایی عظیم اربعین حسینی اظهار کرد: اربعین، بزرگترین ظرفیت فرهنگی و معنوی استان است و همه اقدامات عمرانی، زیرساختی و خدماتی تنها برای ارتقای کیفیت این حرکت عظیم دینی انجام می‌شود و زینت اصلی اربعین، فعالیت‌های فرهنگی و معنوی است و زیرساخت‌ها تنها بسترساز این حرکت ارزشمند هستند.

وی افزود: بر اساس اعلام رئیس ستاد مرکزی اربعین، آینده اربعین در کرمانشاه رقم خواهد خورد و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه راهبردی استان در این رویداد بزرگ است و بسیاری از پروژه‌های مهم استان از جمله چهارخطه شدن مسیر تهران تا مرز خسروی، در سایه برکات اربعین محقق شده و شاید بدون این ظرفیت، اجرای آن‌ها سال‌ها به طول می‌انجامید.

استاندار کرمانشاه با اشاره به راه‌اندازی مرز سومار در شهرستان اربعین برای زائران اربعین گفت: فعال شدن این مرز، زمینه رونق اقتصادی و توسعه منطقه به‌ویژه شهرستان گیلانغرب را فراهم خواهد کرد و معتقدم هر منطقه‌ای که در مسیر تردد زائران قرار گیرد، از برکات اقتصادی و توسعه‌ای آن بهره‌مند خواهد شد.

وی از افزایش چشمگیر تردد زائران خبر داد و افزود: بر اساس آمار دو شب گذشته، میزان تردد از مرزهای استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین ۲۶ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است و زیرساخت‌های ایجاد شده از جمله ظرفیت پذیرش حدود دو میلیون زائر، پارکینگ‌های گسترده، بیش از ۲۶ هزار مترمربع سایه‌بان و سایر امکانات، شرایط مطلوبی را برای میزبانی از زائران فراهم کرده است و از سال آینده تمرکز بیشتری بر ارتقای برنامه‌های فرهنگی و کیفی خدمات خواهیم داشت.

استاندار کرمانشاه همچنین از مدیریت مناسب اجتماعات مردمی و برنامه‌های مذهبی در ماه‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: با وجود حضور گسترده مردم در برنامه‌های مختلف، خوشبختانه با مدیریت مناسب و همراهی همه دستگاه‌ها، مشکل خاصی ایجاد نشد و این حضور پرشور موجب دلگرمی مردم، مسئولان و نیروهای مسلح شد.

وی تأکید کرد: بزرگترین سرمایه و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، مردم هستند و تا زمانی که مردم در صحنه حضور داشته باشند، هیچ تهدیدی نمی‌تواند به کشور آسیب برساند.