۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۷

افزایش ۳۰ درصدی تردد زائران از مرزهای کرمانشاه

افزایش ۳۰ درصدی تردد زائران از مرزهای کرمانشاه

سرویس کرمانشاه _ استاندار کرمانشاه از افزایش چشمگیر تردد زائران خبر داد و افزود: بر اساس آمار دو شب گذشته، میزان تردد از مرزهای استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین ۲۶ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است و زیرساخت‌های ایجاد شده از جمله ظرفیت پذیرش حدود دو میلیون زائر، پارکینگ‌های گسترده، بیش از ۲۶ هزار مترمربع سایه‌بان و سایر امکانات، شرایط مطلوبی را برای میزبانی از زائران فراهم کرده است.

به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در دیدار با آیت‌الله حبیب‌الله غفوری، با تقدیر از نقش محوری ایشان در ایجاد وحدت و همگرایی در استان، اظهار کرد: حقیقتاً از جنابعالی که محور وحدت، انسجام و همدلی استان هستید و همواره از دولت و مجموعه مدیریتی و اجرایی حمایت کرده‌اید، صمیمانه سپاسگزارم. خداوند بزرگ را شاکرم که این نعمت ارزشمند را نصیب استان کرده است؛ زیرا تنها در سایه آرامش، وحدت و انسجام است که امور به پیش می‌رود و اگر این فضا وجود نداشته باشد، بخش زیادی از ظرفیت‌ها صرف حاشیه‌ها خواهد شد.

 حبیبی افزود: کرمانشاه استانی با تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی است و حضور و هدایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان موجب شده این وحدت و همدلی در عمل تحقق یابد و همچنین از ائمه جمعه سراسر استان نیز به دلیل همراهی، حمایت و تعامل مستمر با فرمانداران و مدیران اجرایی شهرستان‌ها قدردانی می‌کنم؛ چرا که حضور آنان در کنار مدیران، پیگیری مسائل مردم و ارائه راهکارهای دلسوزانه، پشتوانه‌ای ارزشمند برای مدیریت استان است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط ویژه کشور و استان گفت: سال ۱۴۰۴ برای کشور و استان، سالی متفاوت و همراه با شرایط خاص بود؛ از وقوع جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای پس از آن، حوادث و اغتشاشات دی ماه و جنگ رمضان در پایان سال با حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان و ائمه جمعه و همراهی مردم، اجازه داده نشد خللی در آرامش اجتماعی استان ایجاد شود.

وی با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز نسبت به قبل از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، جایگاه متفاوتی در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی پیدا کرده و اقتدار نظام موجب شده است دشمنان در محاسبات خود تجدیدنظر کنند.

 حبیبی با اشاره به اهمیت راهپیمایی عظیم اربعین حسینی اظهار کرد: اربعین، بزرگترین ظرفیت فرهنگی و معنوی استان است و همه اقدامات عمرانی، زیرساختی و خدماتی تنها برای ارتقای کیفیت این حرکت عظیم دینی انجام می‌شود و زینت اصلی اربعین، فعالیت‌های فرهنگی و معنوی است و زیرساخت‌ها تنها بسترساز این حرکت ارزشمند هستند.

وی افزود: بر اساس اعلام رئیس ستاد مرکزی اربعین، آینده اربعین در کرمانشاه رقم خواهد خورد و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه راهبردی استان در این رویداد بزرگ است و بسیاری از پروژه‌های مهم استان از جمله چهارخطه شدن مسیر تهران تا مرز خسروی، در سایه برکات اربعین محقق شده و شاید بدون این ظرفیت، اجرای آن‌ها سال‌ها به طول می‌انجامید.

استاندار کرمانشاه با اشاره به راه‌اندازی مرز سومار در شهرستان اربعین برای زائران اربعین گفت: فعال شدن این مرز، زمینه رونق اقتصادی و توسعه منطقه به‌ویژه شهرستان گیلانغرب را فراهم خواهد کرد و معتقدم هر منطقه‌ای که در مسیر تردد زائران قرار گیرد، از برکات اقتصادی و توسعه‌ای آن بهره‌مند خواهد شد.

وی از افزایش چشمگیر تردد زائران خبر داد و افزود: بر اساس آمار دو شب گذشته، میزان تردد از مرزهای استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین ۲۶ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است و زیرساخت‌های ایجاد شده از جمله ظرفیت پذیرش حدود دو میلیون زائر، پارکینگ‌های گسترده، بیش از ۲۶ هزار مترمربع سایه‌بان و سایر امکانات، شرایط مطلوبی را برای میزبانی از زائران فراهم کرده است و از سال آینده تمرکز بیشتری بر ارتقای برنامه‌های فرهنگی و کیفی خدمات خواهیم داشت.

استاندار کرمانشاه همچنین از مدیریت مناسب اجتماعات مردمی و برنامه‌های مذهبی در ماه‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: با وجود حضور گسترده مردم در برنامه‌های مختلف، خوشبختانه با مدیریت مناسب و همراهی همه دستگاه‌ها، مشکل خاصی ایجاد نشد و این حضور پرشور موجب دلگرمی مردم، مسئولان و نیروهای مسلح شد.

وی تأکید کرد: بزرگترین سرمایه و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، مردم هستند و تا زمانی که مردم در صحنه حضور داشته باشند، هیچ تهدیدی نمی‌تواند به کشور آسیب برساند.

کد مطلب 2797642

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