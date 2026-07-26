کارگاه های رایگان «مهر» برای زوجین متقاضی طلاق در کردستان برگزار می شود

به گزارش کرد پرس، بهادر اسدی با تأکید بر نقش بنیادین خانواده در سلامت اجتماعی، گفت: خانواده نخستین بستر رشد و حضور افراد در جامعه است و زن و مرد باید با فراگیری مهارت های ارتباطی و زندگی مشترک، برای بهبود روابط و حل اختلافات خود تلاش کنند.

وی با بیان اینکه سازگاری زناشویی به صورت خودکار شکل نمی گیرد، افزود: دستیابی به یک زندگی پایدار نیازمند تلاش زوجین برای یادگیری مهارت های لازم و همچنین حمایت، نظارت و پایش مستمر نهادهای مسئول، به ویژه در دوره پس از انصراف از طلاق و بازسازی زندگی مشترک است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان اظهار کرد: روزهای ابتدایی بازگشت زوجین به زندگی مشترک، از حساس ترین و ناپایدارترین مراحل زندگی است و بیشترین احتمال بروز اختلاف و بازگشت به فرآیند طلاق در همین دوره وجود دارد؛ از این رو، ارائه آموزش های تخصصی و راهکارهای کاربردی می تواند به کاهش تنش ها، ارتقای سلامت روان و افزایش کیفیت زندگی مشترک کمک کند.

اسدی با تأکید بر اینکه «خوب زندگی کردن یک مهارت آموختنی است»، ادامه داد: بسیاری از مشکلات میان زوجین با راهکارهای ساده و آموزش مهارت های صحیح ارتباطی قابل حل است و زوج ها می توانند با بهره گیری از این آموزش ها، مسیر بهبود روابط خود را هموار کنند.

وی یادآور شد: معاونت اجتماعی دادگستری استان با برگزاری کارگاه های آموزشی «مهر» و همچنین رصد و پایش وضعیت زوجین آموزش دیده، تلاش دارد از فروپاشی زندگی مشترک بخشی از زوجین متقاضی طلاق جلوگیری کند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان درباره مفهوم عنوان این کارگاه ها، بیان کرد: واژه «مهر» از سه محور اصلی تشکیل شده است؛ «من چه ایراد و نقطه ضعفی داشتم؟»، «همسرم چه ویژگی ها و نقاط قوتی داشت؟» و «راهکار و رویکرد حل اختلاف اکنون چه می تواند باشد؟». این سه پرسش، مبنای محتوای آموزشی کارگاه ها را تشکیل می دهد و شرکت کنندگان را به خودارزیابی، شناخت متقابل و یافتن راه حل های مؤثر با کمک مشاوران هدایت می کند.

اسدی گفت: شرکت در کارگاه های «مهر» این فرصت را در اختیار زوجین قرار می دهد تا با آگاهی و شناخت بیشتر، درباره آینده زندگی مشترک خود تصمیم گیری کنند و دریابند که بروز مشکلات در زندگی، لزوماً به معنای پایان آن نیست و در بسیاری از موارد می توان با آموزش، گفت وگو و بهره گیری از مشاوره، از تصمیم به طلاق پیشگیری کرد.