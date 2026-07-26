نمایش مستند «برای خواهرانم» درباره مقاومت زنان کُرد در برابر داعش در آلمان

به گزارش کردپرس، مستند «برای خواهرانم» (To My Sisters) ساخته «فائق فلک» از ۲۳ جولای در آلمان به نمایش درآمده است. این اثر که با همکاری نهادهای کُردی و ایزدی مستقر در آلمان تولید شده، در قالب اکران‌های ویژه در شهرهای مختلف این کشور برای مخاطبان به نمایش گذاشته می‌شود.

یکی از این اکران‌ها در سینمای «آتلیه آم بول‌ورک» شهر اشتوتگارت برگزار شد و صدها نفر در آن حضور یافتند. در آغاز این مراسم، پروفسور دکتر «الهان کیزیلهان» سخنرانی افتتاحیه را ایراد کرد.

این مستند با تمرکز بر مقاومت یگان‌های مدافع زنان (YPJ) در شمال و شرق سوریه علیه داعش، پیامدهای نسل‌کشی ایزدی‌ها را از خلال زندگی سه زن با پیشینه‌های متفاوت روایت می‌کند.

در این فیلم، داستان یک فرمانده جوان کُرد در یگان‌های مدافع زنان در سوریه، روایت یک زن ایزدی که در کودکی توسط داعش ربوده و به بردگی گرفته شده بود و همچنین سرگذشت یک زن آلمانی که داوطلبانه به داعش پیوسته و با پیامدهای این تصمیم روبه‌رو شده است، به تصویر کشیده می‌شود.

سازندگان این مستند با طرح موضوعاتی همچون آزادی زنان، حق دفاع مشروع، ایدئولوژی‌های افراط‌گرا و آینده دموکراسی و آزادی در اروپا، تلاش کرده‌اند ابعاد مختلف این مسائل را به بحث بگذارند.