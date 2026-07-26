«تبدیل به احسن» در اراضی موقوفه «شاطری» انجام نگرفته/شهرداری ٤ سال قبل برگ ضوابط صادر کرده بود

به گزارش کردپرس، سید حسین مقتدر رییس اداره اوقاف و امور خیریه مهاباد در گفت و گو با خبرنگار کردپرس در خصوص ساخت و ساز انجام گرفته در موقوفه شاطری موسوم به باغ عزیز آقا اظهار کرد: اقدامات اداره اوقاف بر اساس صیانت از اوقاف و بهره وری از آنها متکی است و اساس هم وقف نامه است. البته در زمانی که نیت واقف در زمان دیگری باطل شده باشد، یعنی کارایی اسبق بر اساس نیت قبلی نداشته باشد، باید بر اساس نیازهای روز جامعه و اخذ نظر شرعی نماینده ولی فقیه اقدام شود.

او بیان کرد: در ٨ مرداد ماه ١٤٠١ شهرداری مهاباد برگ ضوابط را با شرط حفظ مالکیت باغات در باغ عزیزآقا صادر و ساخت و ساز را بلامانع اعلام کرده است . پس از آن اداره اوقاف مکاتبات لازم را با اداره کل انجام داد تا مجوز ساخت به صورت BOT برای سرمایه گذار به مدت ٩ سال دریافت شود.

مقتدر ادامه داد: ٧ مهر ماه سال ١٤٠٤ هم پروانه ساخت بنا توسط شهرداری مهاباد برای ساخت رستوران و پارکینگ در اراضی موقوفه شاطری با کاربری فضای سبزی عمومی در مساحت مشخص صادر شد. در واقع ابتدا کسب اجازه از شهرداری مهاباد انجام شده بود و پس از آن که مراحل قانونی کار طی شد اینبار شهرداری اقدام به مخالف کرده و اعلام کردند به دلیل رای دیوان مجبور به صدور پروانه ساخت شده اند در حالی که آنها در سال ١٤٠١ برگ ضوابط را به صورت سبک سازی با مساحت ٢٠٠ متر مربع در باغ موقوفه شاطری صادر کرده بودند.

رییس اوقاف مهاباد گفت: اوقاف هم تابع قانون است اگر در ابتدا شهرداری با ساخت بنا در آن اراضی بر اساس قانون مخالفت می کرد، قطعا اداره اوقاف هم پیشقدم نمی شد. برای نمونه ماه قبل درخواست جدیدی برای سرمایه گذاری در اراضی موقوفه به شهرداری ارسال کردیم و آنها مخالفت کردند در نتیجه اوقاف هم مسئله ممانعت را با سرمایه گذار مطرح کرده و مسئله کلا منتفی شده است.

مقتدر با بیان اینکه در مورد باغ عزیزآقا به هیچ عنوان موضوع تبدیل به احسن در کار نبوده است، تاکید کرد: تبدیل به احسن به معنی فروش اراضی یا ملک است در حالیکه هیچ فروشی در کار نبوده اما شهردار محترم اعلام کردند "با دستور نماینده ولی فقیه(ریاست سازمان اوقاف کشور) مجوز تبدیل به احسن را به عنوان یک منبع درآمد کسب کرده است" در حالی که آنجا هیچ گونه تبدیل به احسنی انجام نگرفته است و سرمایه گذار برگ ضوابط از شهرداری دریافت کرده است و مراحل قانونی در مرکز استان و سپس در تهران طی شد و پس از آن مخالف های شهرداری شروع شد.

او تصریح کرد: اوقاف در پی نیت واقف است اما در سال های گذشته شهرداری مهاباد در یکی از اراضی موقوفه پارک احداث کرد در حالی که کاربری جدید با نیت واقف منافات دارد و منبع درآمدی ایجاد نمی کند از شهرداری درخواست کردیم به جای این زمین، زمین دیگری در اختیار اوقاف قرار بدهد اما حاضر به پرداخت حق قانونی یا معاوضه زمین نیستند.

مقتدر در پایان گفت: برگ ضوابط و پروانه ساخت از سوی شهرداری مهاباد صادر شده و اداره اوقاف در این میان نقشی نداشته است، قطعا اگر مجوزهای مذکور صادر نمی شد اوقاف نمی توانست ورود کرده و آن را به صورت BOT به سرمایه گذار واگذار کند، اکنون شهرداری مهاباد باید پاسخگوی مجوزی که صادر کرده باشند.

گفتنی است؛ پیشتر شمار زیادی از شهروندان مهابادی در قالب یک طومار به ساخت و ساز در اراضی موقوفه "حاج صالح شاطری" با کاربری فضای سبز شهری اعتراض کرده و از ریاست سازمان اوقاف کشور خواستار رسیدگی فوری به موضوع و تخریب سازه مذکور شده بودند.

خبرنگار کردپرس در همین راستا با شهردار مهاباد هم گفت و گو کرده و بابک رستم پور اظهار کرده بود: با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت این اراضی، شهرداری در ابتدا از صدور پروانه ساخت و ساز خودداری کرد، اما اداره اوقاف به عنوان متولی این اراضی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و شهرداری هم در نهایت بنا بر ماده ۱۴ قانون زمین شهری، پروانه ساخت را برای ساخت و ساز ١٠ درصدی صادر کرد.

خبرنگار کردپرس همچنین خواستار گفت و گو با امام جمعه مهاباد شده بود اما تماس های خبرنگار بدون پاسخ مانده است.