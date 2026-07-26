نوجوان شطرنج باز میاندوآبی نائب قهرمان آسیا شد

به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ امیر محمدیانی اظهار کرد: مسابقات شطرنج قهرمانی نوجوانان آسیا با حضور بیش از ۹۰۰ شطرنجباز از ۳۲ کشور در ۱۲ جدول مختلف از ۲۴ تیرماه تا سوم مردادماه به میزبانی شهر شنژن چین برگزار شد.
وی افزود: عرشیا علاقمند، شطرنجباز ۱۵ ساله و عضو تیم ملی ایران از شهرستان میاندوآب، در رده سنی زیر ۱۶ سال پسران با ارایه عملکردی درخشان و کسب هفت امتیاز از ۹ دور، شامل پنج پیروزی و چهار تساوی و بدون شکست، به مقام نایبقهرمانی آسیا دست یافت.
رییس اداره ورزش و جوانان میاندوآب گفت: علاقمند با این نتیجه، علاوه بر کسب مدال نقره رقابتهای قهرمانی آسیا، عنوان معتبر بینالمللی «استاد فیده» (FM) را نیز در ۱۵ سالگی به دست آورد و به نخستین شطرنجباز آذربایجانغربی تبدیل شد که موفق به کسب این عنوان بینالمللی میشود.
محمدیانی بیان کرد: برای نخستین بار یک شطرنجباز از آذربایجانغربی موفق شده است در رقابتهای رسمی قهرمانی آسیا بر سکوی افتخار قرار گیرد که این افتخار حاصل سالها تلاش، پشتکار و برنامهریزی مستمر این ورزشکار و مربیان وی است.
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