به گزارش کردپرس، در ادامه رایزنی‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان، تحرکات تازه‌ای میان احزاب اصلی آغاز شده و اتحادیه میهنی کردستان حمایت خود را از برگزاری نشست سران احزاب سیاسی اعلام کرده است.

سعدی احمد پیره، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که در آخرین نشست دفتر سیاسی این حزب، به طور رسمی از بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، خواسته شده است در نشست سران احزاب سیاسی شرکت کند؛ نشستی که قرار است تنها با حضور رهبران و نفرات اول احزاب برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه تأخیر در آغاز به کار پارلمان و تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان اقدامی نادرست در قبال شهروندان است، تأکید کرد اتحادیه میهنی به عنوان یکی از احزاب اصلی، منتظر بهانه یا تصمیم سایر طرف‌ها نخواهد ماند و ضروری است پارلمان هرچه سریع‌تر فعالیت خود را از سر بگیرد و کابینه جدید دولت تشکیل شود.

عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی همچنین تصریح کرد که در اقلیم کردستان، هیچ دولت فراگیری بدون مشارکت مستقیم اتحادیه میهنی و حزب دمکرات تشکیل نخواهد شد. او از هر دو حزب خواست با انعطاف بیشتری عمل کنند، از برخی مواضع خود عقب‌نشینی کنند و زمینه مشارکت سایر احزاب سیاسی در دولت آینده را نیز فراهم سازند.