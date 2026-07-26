چهار حمله مسلحانه و شش کشته در آدانا

به گزارش کردپرس، در طول ۲۴ ساعت گذشته چهار حمله مسلحانه جداگانه در چهار شهرستان استان آدانا روی داد که در مجموع شش کشته و یک زخمی بر جای گذاشت.

حمله مقابل خانه در سیحان

نخستین حمله در محله گُل‌باغچه‌سی شهرستان سیحان رخ داد. فردی با نام اختصاری «ر.ا» ۲۴ ساله، مقابل خانه خود هدف تیراندازی قرار گرفت.

این فرد پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات جان باخت. پلیس عملیات خود را برای شناسایی و بازداشت عامل حمله که از محل گریخته بود، آغاز کرده است.

کشته شدن یک زن در آستانه طلاق

در محله قشلا در شهرستان یورگیر، زنی ۴۰ ساله با نام اختصاری «ح.م.ک» که از کارکنان شهرداری پوزانتی بود، با شلیک همسرش «ح.ا.ک»، از نیروهای گارد محلی، کشته شد.

بر اساس گزارش‌ها، این زوج در آستانه طلاق قرار داشتند. مرد مهاجم پس از تیراندازی از محل گریخت، اما ساعاتی بعد از سوی پلیس بازداشت شد.

حمله مسلحانه در محل کار

در شهرستان جیهان، یوسف اردم ۲۹ ساله که در یک بستنی‌فروشی کار می‌کرد، در محل کارش هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و به‌شدت زخمی شد.

اردم پس از انتقال به بیمارستان، با وجود تلاش پزشکان جان باخت. در این حمله یک نفر دیگر نیز زخمی شد.

کشته شدن سه نفر در چوکورآوا

چهارمین حمله در منطقه روزگارلی‌تپه از محله کاباساکال در شهرستان چوکورآوا رخ داد.

فردی با نام اختصاری «او.آ» با سلاح گرم علی جان دمیر ۲۵ ساله، سینان ایلبی ۲۸ ساله و فردی ۴۴ ساله با نام اختصاری «س.ی» را کشت.

عامل حمله پس از تیراندازی از محل متواری شد، اما پلیس او را بازداشت کرد.