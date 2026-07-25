خبرگزاری کردپرس _ یادداشت تفاهم اخیر رییسجمهوری ایران و نخستوزیر عراق برای احداث خط ریلی خسروی - بغداد، در کنار تلاشهای استاندار کرمانشاه برای تکمیل راهآهن کرمانشاه ـ خسروی، رویدادی تاریخی و فرصتی کمنظیر برای توسعه کرمانشاه و غرب کشور است؛ خطآهنی که میتواند فراتر از یک پروژه حملونقلی، جایگاه استان را در روابط اقتصادی، تجاری، زیارتی و گردشگری ایران و عراق متحول کند.
کرمانشاه از دیرباز یکی از مهمترین دروازههای ارتباطی ایران با بینالنهرین بوده و مسیر کرمانشاه ـ قصرشیرین ـ بغداد بخشی از یک کریدور تاریخی برای عبور انسان، کالا و فرهنگ، میان ایران و عراق و بلکه آسیای میانه و آسیای غربی بوده است.
اکنون اتصال ریلی کرمانشاه به خسروی و از آنجا به خانقین و بغداد، میتواند این نقش تاریخی را در قالبی نوین احیا کند و زمینه بازگشت کرمانشاه به جایگاه راهبردی خود در شبکه ارتباطی غرب آسیا را فراهم آورد.
تکمیل راهآهن کرمانشاه ـ خسروی و اتصال آن به شبکه ریلی عراق، ظرفیتهای گستردهای برای جابهجایی زائران، توسعه اربعین، گردشگری زیارتی و فرهنگی، افزایش صادرات و تجارت، ترانزیت کالا و ایجاد مراکز لجستیکی فراهم خواهد کرد. این مسیر همچنین میتواند روابط دو کشور را از سطح ارتباطات مرزی و جادهای به سطحی عمیقتر از اتصال زیرساختی و همگرایی اقتصادی و انسانی ارتقا دهد.
از این منظر، راهآهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد را باید پروژهای پیشران و راهبردی دانست؛ پروژهای که میتواند کرمانشاه را از «استانی در مسیر» به «استانی صاحب مسیر» تبدیل کند و خسروی را از یک مرز عبوری به دروازه ریلی ایران به عراق ارتقا دهد.
تحقق این هدف، نیازمند نگاهی جامع و آیندهنگر است تا تکمیل راهآهن، توسعه پایانههای مسافری و باری، ایجاد هاب لجستیکی، تقویت گردشگری و زیارت و توسعه روابط اقتصادی با عراق، در قالب یک کریدور جامع کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد دنبال شود.
این توافق میتواند نقطه آغاز فصل تازهای در تاریخ توسعه کرمانشاه باشد؛ فصلی که در آن، کرمانشاه بار دیگر به یکی از دروازههای اصلی ایران به سوی عراق و غرب آسیا تبدیل خواهد شد.
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