به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری امروز شنبه در نشست شورای راهبردی اربعین حسینی با حضور استاندار کرمانشاه اظهار کرد: استان کرمانشاه در طول تاریخ سابقه‌ای درخشان در عرصه خدمتگزاری به زائران دارد. امام راحل عظیم‌الشأن و همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در بیانات مختلف خود به جایگاه ویژه این استان در مسیر زیارت و میزبانی از زائران اشاره کرده‌اند و این موضوع مربوط به سال‌ها و حتی قرن‌های گذشته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بسیاری از شخصیت‌های تأثیرگذار در تاریخ استان و افرادی که در شکل‌گیری سرنوشت کرمانشاه نقش داشته‌اند، کسانی بوده‌اند که در مسیر زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از این منطقه عبور کرده و به دلیل مهمان‌نوازی و محبت مردم شریف کرمانشاه در این دیار ماندگار شده‌اند.

وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که مسیر زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) چه تأثیر عمیق و گسترده‌ای در تاریخ، فرهنگ و هویت استان کرمانشاه داشته است.

آیت‌الله غفوری با اشاره به شکل‌گیری دوباره حرکت عظیم تمدنی اربعین، گفت: از زمانی که حرکت اربعین با این گستردگی و عظمت دوباره آغاز شده، عرصه‌ای ویژه برای مردم و مسئولان کرمانشاه فراهم شده تا در مسیر خدمت به زائران قرار بگیرند و این افتخار بزرگ را نصیب خود کنند.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی مرز خسروی اظهار کرد: مرز خسروی در طول تاریخ یکی از فعال‌ترین و مهم‌ترین مرزهای تردد به عتبات عالیات بوده است؛ چراکه به دلیل نزدیک‌ترین مسیر بودن، بخش قابل توجهی از زائران در گذشته از این مرز عبور می‌کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه افزود: در گذشته که امکانات حمل‌ونقل امروزی وجود نداشت و بسیاری از سفرها به صورت پیاده یا با چهارپا انجام می‌شد، زائران تلاش می‌کردند نزدیک‌ترین مسیر را انتخاب کنند و به همین دلیل مرز خسروی جایگاه ویژه‌ای در مسیر زیارت داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه پژوهشی به تاریخ این مسیر، تصریح کرد: آنچه در گذشته در این مسیر اتفاق افتاده، مسائل و موضوعات ارزشمندی دارد که نیازمند مطالعه، تحقیق و مستندسازی است. این مسیر قدیمی، محل عبور زائران، علما و شخصیت‌های بزرگی بوده که برخی از آنان در این منطقه ماندگار شده‌اند.

آیت‌الله غفوری گفت: حتی در برخی نقاط، آثار تاریخی این مسیر همچنان قابل مشاهده است. منازلی که در گذشته برای پذیرایی از زائران ساخته شده‌اند، با معماری خاص خود که دارای فضای بیرونی برای مهمانان بوده، بخشی از شناسنامه فرهنگی شهر کرمانشاه و مردم مهمان‌نواز این دیار به شمار می‌آیند.

وی افزود: این آثار، شناسنامه این شهر و این استان و یادگار اجدادی است که خداوند درجات آنان را متعالی فرماید؛ انسان‌هایی که در طول تاریخ خادم زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بوده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به تغییرات و پیشرفت‌های صورت‌گرفته در مرز خسروی، اظهار کرد: تغییرات، پیشرفت‌ها و تحولاتی که امروز در این مرز مشاهده می‌شود، بسیار چشمگیر است.

وی گفت: بنده در سال‌های گذشته و از ابتدای رونق دوباره حرکت اربعین، هر سال توفیق حضور در این مسیر را داشته‌ام و حتی در برخی سال‌ها از مرز خسروی عبور کرده‌ام. آنچه امروز در این مرز مشاهده می‌شود با گذشته فاصله بسیار زیادی دارد و حقیقتاً شرایط فعلی با سال‌های قبل قابل مقایسه نیست.

آیت‌الله غفوری افزود: به فضل الهی، امروز در مرز خسروی شرایط بسیار خوبی برای خدمت‌رسانی به زائران فراهم شده و این پیشرفت‌ها نتیجه تلاش و همت مجموعه مسئولان و خدمتگزاران استان است.

وی همچنین به فعال شدن مرز سومار برای اربعین اشاره کرد و گفت: همان‌طور که مسئولان نیز بیان کردند، راه‌اندازی مرز سومار کاری بسیار دشوار و در شرایط عادی شاید غیرممکن به نظر می‌رسید، اما این اقدام نشان داد هرجا اراده، عزم، همت و تلاش وجود داشته باشد، کارهای بزرگ امکان‌پذیر خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه تأکید کرد: تعبیر کار نشدنی درباره آماده‌سازی مرز سومار تعبیر دقیقی بود؛ چراکه در شرایط معمول انجام چنین کاری بسیار سخت بود، اما با اراده و پیگیری مسئولان و همراهی همه دستگاه‌ها این اتفاق بزرگ رقم خورد.

وی در ادامه از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار کرمانشاه تقدیر کرد و گفت: لازم می‌دانم بدون تعارف و بدون اغراق از زحمات، تلاش‌ها و پیگیری‌های دکتر منوچهر حبیبی، استاندار محترم کرمانشاه و رئیس ستاد اربعین استان، قدردانی کنم.

آیت‌الله غفوری افزود: هماهنگی‌هایی که ایشان در سطح ملی انجام داده‌اند و پیگیری‌هایی که برای فراهم شدن شرایط خدمت‌رسانی به زائران داشته‌اند، قابل تقدیر است.

وی همچنین از همه مسئولان، مدیران، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای خدمت‌رسان و مردم شریف استان کرمانشاه که در مسیر برگزاری باشکوه اربعین تلاش می‌کنند، تشکر کرد و گفت: این حرکت بزرگ نتیجه همکاری، همدلی و پای کار بودن همه مجموعه‌هاست.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه تأکید کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) افتخاری بزرگ است و امیدواریم خداوند توفیق دهد که مردم و مسئولان استان کرمانشاه همچنان در این مسیر نورانی، خالصانه و شایسته خدمتگزاری کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با تقدیر ویژه از تلاش‌ها، پیگیری‌ها و مدیریت استاندار کرمانشاه در برگزاری باشکوه مراسم اربعین، گفت: اقدامات انجام‌شده در مرزهای استان حاصل یک کار جهادی، عاشقانه و دلی بود و پیگیری‌های دکتر حبیبی در ماه‌های گذشته نقش مؤثری در تحقق این دستاوردها داشت.

آیت‌الله غفوری با اشاره به روند آماده‌سازی استان برای میزبانی از زائران اربعین اظهار کرد: پیگیری‌های استاندار محترم کرمانشاه از چند ماه قبل، تشکیل ستاد اربعین، برگزاری جلسات متعدد، فعال کردن کمیته‌های ۱۸گانه و حضور مستمر ایشان در مرز، جلسات و برنامه‌های مختلف، حقیقتاً قابل تقدیر و تحسین است.

وی افزود: به تبع این مدیریت، همه مدیران و مسئولان کمیته‌های ستاد اربعین نیز با انگیزه‌ای مضاعف پای کار آمدند و انصافاً تلاش‌هایی که انجام شد، تلاشی دلی و عاشقانه بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با بیان اینکه رمز موفقیت این حرکت عظیم، اخلاص و عشق به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است، گفت: زمانی که افراد مسئولیتی را در این عرصه بر عهده می‌گیرند، آن را حتی مهم‌تر از بسیاری از امور شخصی خود دنبال می‌کنند؛ چراکه این خدمت از سر عشق و ارادت است و همین روحیه باعث می‌شود غیرممکن‌ها ممکن شود و کارهای بزرگ به سرانجام برسد.

وی ادامه داد: مجموعه اقدامات صورت‌گرفته در مرز خسروی یک سنت‌گذاری ارزشمند بود و باعث شد این مرز امسال بیش از گذشته برجسته شود. ما از شب گذشته شاهد حضور جمعیتی در مرز خسروی بودیم که در سال‌های گذشته، حتی در روزهای نزدیک به اوج اربعین، چنین حجم حضوری را تجربه نکرده بودیم.

آیت‌الله غفوری خاطرنشان کرد: این حضور گسترده نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و ارزشمند بود؛ از اطلاع‌رسانی و فعالیت رسانه‌ای گرفته تا ایجاد اعتماد عمومی، فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، تأمین امنیت، ایجاد نظم و انضباط در مسیر و تلاش‌های عمرانی که برای رفاه زائران انجام شد.

وی افزود: پیگیری‌های حوزه امور زائر و فعالیت همه دستگاه‌ها نشان می‌دهد که مجموعه خدمتگزاران اربعین با روحیه‌ای عاشقانه و خالصانه تلاش کرده‌اند و امروز نتیجه این تلاش‌ها در رضایت و حضور گسترده زائران قابل مشاهده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه همچنین با اشاره به فعال شدن مرز سومار برای تردد زائران اربعین، گفت: مرز سومار نیز امسال عرصه دیگری از خدمت‌رسانی بود که با تلاش دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه، و همکاری همه مجموعه‌ها به نتیجه رسید.

وی تصریح کرد: آماده‌سازی چنین مرزی کار ساده‌ای نبود؛ چراکه بخش‌های امنیتی، انتظامی، زیرساختی، ارتباطی و مجموعه‌های مختلف باید هماهنگ می‌شدند و بسیاری از این اقدامات نیازمند زمان و پیگیری فراوان بود، اما با همت و اراده همه مسئولان، این کار بزرگ عملیاتی شد.