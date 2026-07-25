سرویس سوریه – شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه در پی اظهارات سراب بلوواجیکلی، روزنامهنگار و مجری شبکه سوزجو تیوی، درباره احمد الشرع، رهبر دولت هیئت تحریرالشام در سوریه، تحقیق درباره برنامه «ساعت خبر» این شبکه را آغاز کرد. این نهاد مدعی شد سخنان مطرحشده با چشمانداز سیاست خارجی و دکترین دیپلماتیک جمهوری ترکیه سازگار نیست.
به گزارش کردپرس، سراب بلوواجیکلی، روزنامهنگار و مجری برنامه «ساعت خبر» در شبکه سوزجو تیوی از رسانه های ملی گرای کمالیست ترکیه، در بخشی از این برنامه با اشاره به احمد الشرع گفت: «اینجا ملتی نیست که وقتی به یک عضو جبههالنصره کراوات میزنید و او را رئیسجمهور میکنید، همگی یک قاتل را تشویق کنند.»
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