به گزارش کردپرس، سراب بلوواجیکلی، روزنامه‌نگار و مجری برنامه «ساعت خبر» در شبکه سوزجو تی‌وی از رسانه های ملی گرای کمالیست ترکیه، در بخشی از این برنامه با اشاره به احمد الشرع گفت: «اینجا ملتی نیست که وقتی به یک عضو جبهه‌النصره کراوات می‌زنید و او را رئیس‌جمهور می‌کنید، همگی یک قاتل را تشویق کنند.»

او همچنین گفت: «با کراوات زدن به دو تروریست نمی‌توانید مردم را وادار کنید به آنها احترام بگذارند.»

در پی این اظهارات، شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه (RTÜK) تحقیق قضائی درباره محتوای پخش‌شده از سوزجو تی‌وی را آغاز کرد.

این شورا در اطلاعیه خود مدعی شد اظهارات مطرح‌شده در این برنامه «با چشم‌انداز سیاست خارجی، اصول اساسی و دکترین دیپلماتیک جمهوری ترکیه سازگار نیست.»

متن کامل اطلاعیه شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه:

«مشخص شده است که در یکی از شبکه‌های تلویزیونی، با طرح اتهاماتی بی‌اساس علیه رئیس‌جمهور مشروع کشور همسایه‌مان سوریه، اظهاراتی بیان شده که ممکن است به روابط حسن هم‌جواری آسیب برساند و با چشم‌انداز سیاست خارجی، اصول اساسی و دکترین دیپلماتیک جمهوری ترکیه سازگار نیست. بر همین اساس، تحقیق درباره برنامه موردنظر آغاز شده است.

بررسی این برنامه از سوی کارشناسان نظارت شورای عالی رادیو و تلویزیون و با دقت، در چارچوب اصول مرتبط با خدمات رسانه‌ای مندرج در قانون شماره ۶۱۱۲ درباره تأسیس و خدمات رسانه‌ای رادیوها و تلویزیون‌ها در حال انجام است. این موضوع با احترام به اطلاع افکار عمومی می‌رسد.»