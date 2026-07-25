تغییر آرایش نظامی پ. ک. ک در اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، نشنال کانتکست ادعا کرد همزمان با ورود روند صلح میان ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به مرحله‌ای تازه و آغاز روند خلع سلاح و تخلیه پایگاه‌های این گروه در امتداد مرز ترکیه، شواهد و گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد پ.ک.ک در حال تقویت و بازآرایی حضور نظامی خود در شرق اقلیم کردستان عراق است که می‌تواند نقشه استقرار این گروه را پس از چهار دهه دگرگون کند.

بر اساس گزارش‌های اخیر، پ.ک.ک در منطقه حلبچه، در حال احداث تونل‌های جدید است. این منطقه طی ماه‌های گذشته شاهد فعالیت‌های مسلحانه ای بوده و در صورت تأیید این گزارش‌ها، تازه‌ترین حلقه از روند انتقال تدریجی زیرساخت‌های نظامی پ.ک.ک به شرق اقلیم کردستان خواهد بود.

این جابه‌جایی طی بیش از یک دهه و به‌صورت مرحله‌ای انجام شده است. پ.ک.ک از پایگاه سنتی خود در کوهستان قندیل، حضورش را به مناطق قلادزه، کوه‌های آسوس، ماوت، پنجوین و اکنون حلبچه گسترش داده است. رشته‌کوه‌های پیوسته میان قندیل تا حلبچه نیز امکان جابه‌جایی نیروها را بدون نیاز به استقرار دائمی در تمام مسیر فراهم کرده است.

در دهه ۱۹۸۰، تقریباً تمامی پایگاه‌های پ.ک.ک در امتداد مرز عراق و ترکیه، از هفتانین و آمِدیه تا خواکورک، گاره و قندیل، قرار داشت. اما توسعه حضور نظامی دائمی ترکیه در شمال عراق و ایجاد ده‌ها پایگاه نظامی، به تدریج این گروه را به سمت جنوب و شرق اقلیم کردستان سوق داد.

بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۱۲ و همزمان با افزایش نفوذ لاهور شیخ جنگی در ساختار امنیتی اتحادیه میهنی کردستان، روابط این حزب با پ.ک.ک به سطحی نزدیک به همکاری راهبردی رسید و زمینه برای گسترش حضور پ.ک.ک در مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی فراهم شد.

تمرکز مذاکرات بر مرز ترکیه

بر اساس گزارش‌ها، در چارچوب روند صلح، پ.ک.ک باید مواضع خود را در امتداد مرز ترکیه تخلیه کند. بسیاری از این مناطق اکنون در کنترل ارتش ترکیه قرار دارند و انتظار می‌رود پایگاه‌های باقی‌مانده نیز در ادامه روند صلح واگذار شوند.

در مقابل، تاکنون نشانه‌ای از مطالبه آنکارا برای خروج پ.ک.ک از مناطقی مانند آسوس، ماوت، پنجوین یا حلبچه دیده نشده است. نشنال کانتکست این موضوع را نشانه‌ای از آن می‌داند که اولویت ترکیه، بیش از حذف کامل پ.ک.ک از عراق، تأمین امنیت مرزهای خود و تثبیت حضور نظامی در نوار مرزی است.

همگرایی با اتحادیه میهنی

این تحلیل همچنین به بهبود روابط ترکیه و اتحادیه میهنی کردستان، همزمان با تداوم روابط نزدیک این حزب با پ.ک.ک، اشاره می‌کند. دیدارهای اخیر مقامات امنیتی و سیاسی دو طرف، از جمله مذاکرات با بافل طالبانی و قباد طالبانی، نشان می‌دهد کانال‌های ارتباطی میان آنکارا و اتحادیه میهنی فعال‌تر از گذشته شده است.

بازآرایی ژئوپلیتیکی پ.ک.ک

در جمع‌بندی این تحلیل آمده است که اگر روند صلح با موفقیت پیش برود، پ.ک.ک صرفاً از یک سازمان مسلح به یک حزب سیاسی در ترکیه تبدیل نخواهد شد، بلکه با حفظ زیرساخت‌های خود در شرق اقلیم کردستان، همچنان جایگاه خود را به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌ای حفظ خواهد کرد.

بر این اساس، روند صلح ممکن است نه پایان نقش نظامی و منطقه‌ای پ.ک.ک، بلکه آغاز بازآرایی ژئوپلیتیکی این گروه باشد که در آن مرکز ثقل نظامی پ.ک.ک از مرزهای ترکیه به شرق اقلیم کردستان منتقل می‌شود.