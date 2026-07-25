انتشارات کُردی لیس چهار کتاب جدید به زبان کردی منتشر کرد

به گزارش کردپرس، انتشارات کُردی لیس در آمد (دیاربکر) چهار عنوان کتاب جدید به زبان کُردی کرمانجی منتشر کرد که شامل دو مجموعه شعر و دو مجموعه داستان است.

فنر روژبیانی، دیوان اشعار وفایی میرزا عبدالرحیم سابلاغی، از شاعران کلاسیک کُرد، را با عنوان «دیوان» گردآوری و آماده انتشار کرده است.

او همچنین دیوان اشعار کلاسیک ملای جزیری را تنظیم و با عنوان «دیوان» برای انتشار آماده کرده است. هر دو اثر از سوی انتشارات لیس منتشر شده‌اند.

دو کتاب دیگر به آثار یعقوب تیلرمنی اختصاص دارند. مجموعه داستان این نویسنده با عنوان «کەسکەشین» (رنگین‌کمان) و مجموعه داستان‌های کوتاه او با عنوان «فرهنگ تبعید» از سوی انتشارات لیس به چاپ رسیده‌اند.