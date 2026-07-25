۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۵

انهدام ٢٢ باند سازمان یافته مواد مخدر در آذربایجان غربی

انهدام ٢٢ باند سازمان یافته مواد مخدر در آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی گفت: ۲۲ باند سازمان‌یافته قاچاق مواد مخد پدر چهار ماه گذشته منهدم شدند.

به گزارش کردپرس، سردار رحیم جهانبخش شنبه سوم مرداد در حاشیه امحای مواد مخدر در ارومیه افزود:  با وجود شرایط جنگی و حضور نیروهای انتظامی در سایر مأموریت‌ها، روند مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و پاکسازی مناطق آلوده از معتادین متجاهر متوقف نشد.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد:  در چهار ماه ابتدایی سال بیش از ٥ تن انواع مواد مخدر در استان امحا شد.

جهانبخش تصریح کرد:  این موفقیت‌ها در شرایطی به دست آمده که بخش قابل توجهی از نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر همزمان در مأموریت‌های دفاع از مرزهای کشور در کنار سایر نیروهای مسلح حضور داشتند.

کد مطلب 2797608

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