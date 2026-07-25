انهدام ٢٢ باند سازمان یافته مواد مخدر در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، سردار رحیم جهانبخش شنبه سوم مرداد در حاشیه امحای مواد مخدر در ارومیه افزود: با وجود شرایط جنگی و حضور نیروهای انتظامی در سایر مأموریت‌ها، روند مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و پاکسازی مناطق آلوده از معتادین متجاهر متوقف نشد.