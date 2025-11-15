بررسی عملکرد اتحادیه میهنی کردستان در پنج دوره انتخابات پارلمانی عراق

به گزارش کردپرس، آرای به‌دست‌آمده و تعداد کرسی‌های اتحادیه میهنی کردستان در پنج انتخابات گذشته مجلس نمایندگان عراق، در سطح استان‌های اقلیم کردستان (اربیل، سلیمانیه و دهوک):

سال ۲۰۱۰: ۳۹۷ هزار و ۹۴۷ رأی و ۷ کرسی

سال ۲۰۱۴: ۵۰۰ هزار و ۴۱۰ رأی و ۱۱ کرسی

سال ۲۰۱۸: ۳۶۴ هزار و ۶۳۸ رأی و ۱۰ کرسی

سال ۲۰۲۱: ۲۱۵ هزار و ۳۱۶ رأی و ۱۰ کرسی

سال ۲۰۲۵: ۳۴۰ هزار و ۶۲۳ رأی و ۱۱ کرسی (نهایی)

🔻 آرای اتحادیه میهنی کردستان در پنج دوره انتخابات مجلس عراق، در سطح استان اربیل:

سال ۲۰۱۰: ۱۲۴ هزار و ۹۵۹ رأی و ۲ کرسی

سال ۲۰۱۴: ۱۶۸ هزار و ۶۸۸ رأی و ۴ کرسی

سال ۲۰۱۸: ۷۹ هزار و ۷۴۵ رأی و ۲ کرسی

سال ۲۰۲۱: ۶۵ هزار و ۸۶۲ رأی و ۲ کرسی

سال ۲۰۲۵: ۹۷ هزار و ۳۰۱ رأی و ۳ کرسی (نهایی)

🔻 آرای اتحادیه میهنی کردستان در پنج دوره انتخابات مجلس عراق، در سطح استان سلیمانیه و حلبچه:

سال ۲۰۱۰: ۲۳۷ هزار و ۳۹۷ رأی و ۵ کرسی

سال ۲۰۱۴: ۲۹۴ هزار و ۲۶۵ رأی و ۶ کرسی

سال ۲۰۱۸: ۲۵۹ هزار و ۳۷۸ رأی و ۸ کرسی

سال ۲۰۲۱: ۱۲۴ هزار و ۴۱۴ رأی و ۸ کرسی

سال ۲۰۲۵: ۲۴۰ هزار و ۸۹۹ رأی و ۸ کرسی (نهایی)

🔻 آرای اتحادیه میهنی کردستان در پنج دوره انتخابات مجلس عراق، در سطح استان دهوک: