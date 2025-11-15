بررسی عملکرد اتحادیه میهنی کردستان در پنج دوره انتخابات پارلمانی عراق

به گزارش کردپرس، آرای بهدستآمده و تعداد کرسیهای اتحادیه میهنی کردستان در پنج انتخابات گذشته مجلس نمایندگان عراق، در سطح استانهای اقلیم کردستان (اربیل، سلیمانیه و دهوک):
-
سال ۲۰۱۰: ۳۹۷ هزار و ۹۴۷ رأی و ۷ کرسی
-
سال ۲۰۱۴: ۵۰۰ هزار و ۴۱۰ رأی و ۱۱ کرسی
-
سال ۲۰۱۸: ۳۶۴ هزار و ۶۳۸ رأی و ۱۰ کرسی
-
سال ۲۰۲۱: ۲۱۵ هزار و ۳۱۶ رأی و ۱۰ کرسی
-
سال ۲۰۲۵: ۳۴۰ هزار و ۶۲۳ رأی و ۱۱ کرسی (نهایی)
🔻 آرای اتحادیه میهنی کردستان در پنج دوره انتخابات مجلس عراق، در سطح استان اربیل:
-
سال ۲۰۱۰: ۱۲۴ هزار و ۹۵۹ رأی و ۲ کرسی
-
سال ۲۰۱۴: ۱۶۸ هزار و ۶۸۸ رأی و ۴ کرسی
-
سال ۲۰۱۸: ۷۹ هزار و ۷۴۵ رأی و ۲ کرسی
-
سال ۲۰۲۱: ۶۵ هزار و ۸۶۲ رأی و ۲ کرسی
-
سال ۲۰۲۵: ۹۷ هزار و ۳۰۱ رأی و ۳ کرسی (نهایی)
🔻 آرای اتحادیه میهنی کردستان در پنج دوره انتخابات مجلس عراق، در سطح استان سلیمانیه و حلبچه:
-
سال ۲۰۱۰: ۲۳۷ هزار و ۳۹۷ رأی و ۵ کرسی
-
سال ۲۰۱۴: ۲۹۴ هزار و ۲۶۵ رأی و ۶ کرسی
-
سال ۲۰۱۸: ۲۵۹ هزار و ۳۷۸ رأی و ۸ کرسی
-
سال ۲۰۲۱: ۱۲۴ هزار و ۴۱۴ رأی و ۸ کرسی
-
سال ۲۰۲۵: ۲۴۰ هزار و ۸۹۹ رأی و ۸ کرسی (نهایی)
🔻 آرای اتحادیه میهنی کردستان در پنج دوره انتخابات مجلس عراق، در سطح استان دهوک:
-
سال ۲۰۱۰: ۳۵ هزار و ۵۹۱ رأی و بدون کرسی
-
سال ۲۰۱۴: ۳۷ هزار و ۴۵۷ رأی و ۱ کرسی
-
سال ۲۰۱۸: ۲۵ هزار و ۵۱۵ رأی و بدون کرسی
-
سال ۲۰۲۱: ۲۵ هزار و ۴۰ رأی و ۱ کرسی
-
سال ۲۰۲۵: ۲ هزار و ۴۲۳ رأی و بدون کرسی (نهایی)
