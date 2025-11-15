۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۸

بررسی عملکرد اتحادیه میهنی کردستان در پنج دوره انتخابات پارلمانی عراق

سرویس عراق و اقلیم کردستان- بررسی عملکرد انتخاباتی اتحادیه میهنی کردستان در استان‌های اقلیم کردستان حاکی از آن است که سلیمانیه همچنان اصلی‌ترین پایگاه رأی این حزب باقی مانده، در حالی که آرای اتحادیه میهنی در دهوک طی سال‌های اخیر به کمترین سطح خود رسیده است.

به گزارش کردپرس، آرای به‌دست‌آمده و تعداد کرسی‌های اتحادیه میهنی کردستان در پنج انتخابات گذشته مجلس نمایندگان عراق، در سطح استان‌های اقلیم کردستان (اربیل، سلیمانیه و دهوک):

  • سال ۲۰۱۰: ۳۹۷ هزار و ۹۴۷ رأی و ۷ کرسی

  • سال ۲۰۱۴: ۵۰۰ هزار و ۴۱۰ رأی و ۱۱ کرسی

  • سال ۲۰۱۸: ۳۶۴ هزار و ۶۳۸ رأی و ۱۰ کرسی

  • سال ۲۰۲۱: ۲۱۵ هزار و ۳۱۶ رأی و ۱۰ کرسی

  • سال ۲۰۲۵: ۳۴۰ هزار و ۶۲۳ رأی و ۱۱ کرسی (نهایی)

🔻 آرای اتحادیه میهنی کردستان در پنج دوره انتخابات مجلس عراق، در سطح استان اربیل:

  • سال ۲۰۱۰: ۱۲۴ هزار و ۹۵۹ رأی و ۲ کرسی

  • سال ۲۰۱۴: ۱۶۸ هزار و ۶۸۸ رأی و ۴ کرسی

  • سال ۲۰۱۸: ۷۹ هزار و ۷۴۵ رأی و ۲ کرسی

  • سال ۲۰۲۱: ۶۵ هزار و ۸۶۲ رأی و ۲ کرسی

  • سال ۲۰۲۵: ۹۷ هزار و ۳۰۱ رأی و ۳ کرسی (نهایی)

🔻 آرای اتحادیه میهنی کردستان در پنج دوره انتخابات مجلس عراق، در سطح استان سلیمانیه و حلبچه:

  • سال ۲۰۱۰: ۲۳۷ هزار و ۳۹۷ رأی و ۵ کرسی

  • سال ۲۰۱۴: ۲۹۴ هزار و ۲۶۵ رأی و ۶ کرسی

  • سال ۲۰۱۸: ۲۵۹ هزار و ۳۷۸ رأی و ۸ کرسی

  • سال ۲۰۲۱: ۱۲۴ هزار و ۴۱۴ رأی و ۸ کرسی

  • سال ۲۰۲۵: ۲۴۰ هزار و ۸۹۹ رأی و ۸ کرسی (نهایی)

🔻 آرای اتحادیه میهنی کردستان در پنج دوره انتخابات مجلس عراق، در سطح استان دهوک:

  • سال ۲۰۱۰: ۳۵ هزار و ۵۹۱ رأی و بدون کرسی

  • سال ۲۰۱۴: ۳۷ هزار و ۴۵۷ رأی و ۱ کرسی

  • سال ۲۰۱۸: ۲۵ هزار و ۵۱۵ رأی و بدون کرسی

  • سال ۲۰۲۱: ۲۵ هزار و ۴۰ رأی و ۱ کرسی

  • سال ۲۰۲۵: ۲ هزار و ۴۲۳ رأی و بدون کرسی (نهایی)

یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە هەڵبژاردنەکانی عێراقدا

