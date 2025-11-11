به گزارش کردپرس، کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرد پس از دریافت نتایج ۹۹.۷ درصد از مراکز رأی‌گیری عمومی، نرخ نهایی مشارکت مشخص شده است.

به گزارش کمیسیون، از مجموع ۲۰ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۳۳۳ واجد شرایط رأی‌دادن، تعداد ۱۰ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۳۲۷ نفر در رأی‌گیری عمومی شرکت کرده‌اند و میزان مشارکت در این بخش به ۵۴ درصد رسیده است.

طبق اعلام رسمی، میزان مشارکت در رأی‌گیری ویژه نیز ۸۲.۵ درصد بوده است.

با احتساب آرای عمومی و ویژه، مجموع واجدان شرایط به ۲۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ نفر می‌رسد که از میان آنها ۱۲ میلیون و ۳ هزار و ۱۴۳ نفر رأی داده‌اند؛ رقمی که نرخ مشارکت کلی را به بیش از ۵۵ درصد افزایش داده است.

