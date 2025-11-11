۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۹

نرخ مشارکت در انتخابات عراق از ۵۵ درصد عبور کرد؛ با احتساب رأی‌گیری ویژه و عمومی

سرویس عراق و اقلیم کردستان- کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرد میزان مشارکت با احتساب رأی‌گیری عمومی و ویژه به ۵۵ درصد رسیده و بیش از ۱۲ میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند.

به گزارش کردپرس، کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرد پس از دریافت نتایج ۹۹.۷ درصد از مراکز رأی‌گیری عمومی، نرخ نهایی مشارکت مشخص شده است.

به گزارش کمیسیون، از مجموع ۲۰ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۳۳۳ واجد شرایط رأی‌دادن، تعداد ۱۰ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۳۲۷ نفر در رأی‌گیری عمومی شرکت کرده‌اند و میزان مشارکت در این بخش به ۵۴ درصد رسیده است.

طبق اعلام رسمی، میزان مشارکت در رأی‌گیری ویژه نیز ۸۲.۵ درصد بوده است.

با احتساب آرای عمومی و ویژه، مجموع واجدان شرایط به ۲۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ نفر می‌رسد که از میان آنها ۱۲ میلیون و ۳ هزار و ۱۴۳ نفر رأی داده‌اند؛ رقمی که نرخ مشارکت کلی را به بیش از ۵۵ درصد افزایش داده است.
 

