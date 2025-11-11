قباد طالبانی: هواداران اتحادیه میهنی در دهوک به کاندیدای مستقل مسیحی رأی دهند

به گزارش کردپرس، رسانه رسمی اتحادیه میهنی گزارش داد که قباد طالبانی در دیدار با کادر و کاندیداهای این حزب در منطقه بادینان خواسته است هواداران اتحادیه میهنی رأی خود را به نفع کاندیدای شماره ۳۲۶، «اثیر ابراهیم یوخنا» ــ نامزد مستقل مسیحیان ــ به صندوقها بریزند.
قباد طالبانی در جریان سفرش به دهوک تأکید کرده که «ضروری است همگی بهصورت متحد از کاندیدای مسیحیان حمایت کنیم و رأی اتحادیه میهنی یکپارچه بهسوی یک نامزد مشخص برود.»
این موضعگیری در حالی انجام میشود که ساعاتی پیش «ایمان عبدالرازق» سرلیست اتحادیه میهنی در دهوک اعلام کرد از حزب جدا شده و به صفوف حزب دمکرات کردستان پیوسته است. او در بیانیهای گفت: «از ما خواسته شده که به هیچیک از کاندیداهای اتحادیه میهنی رأی ندهیم و رأی خود را به کاندیدای رَیان کلدانی بدهیم.»
با وجود این جدایی، اتحادیه میهنی اعلام کرده که رأی هوادارانش باید بهصورت یکدست برای «اثیر ابراهیم یوخنا»، آخرین نامزد مسیحیان، در همان حوزه انتخابیه روانه شود.
نظر شما