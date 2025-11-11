۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۶

انتخابات ششمین دوره پارلمان عراق؛ آمار و رقابت‌ها در سطح استان‌های کشور

سرویس عراق و اقلیم کردستان- کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرد که بیش از ۲۹ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بوده‌اند و بیش از ۷۷۰۰ نامزد از احزاب، ائتلاف‌ها و گروه‌های مختلف برای ۳۲۹ کرسی پارلمان رقابت می کنند.

به گزارش کردپرس، بر اساس آمار کمیسیون عالی انتخابات، تعداد افرادی که در سراسر عراق حق رأی داشتند ۲۹ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۵۸۸ نفر بوده است؛ که از میان آنها ۲۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ نفر رأی‌دهندهٔ عمومی و ۱ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۹۸۰ نفر رأی‌دهندهٔ ویژه بوده‌اند که کارت بایومتریک خود را به‌روزرسانی کرده‌اند.

در مجموع ۷ هزار و ۷۵۴ نامزد در استان‌های مختلف عراق رقابت کردند؛ که شامل ۵ هزار و ۵۰۴ نامزد مرد و ۲ هزار و ۲۵۰ نامزد زن می‌شود و همگی برای کسب ۳۲۹ کرسی مجلس نمایندگان رقابت دارند.

همچنین ۳۱ ائتلاف، ۳۸ حزب سیاسی به‌صورت مستقل و ۷۵ نامزد فردی در این انتخابات رقابت کردند.

افزون بر این، ۵۴ نامزد اقلیت‌ها برای تصاحب ۹ کرسی ویژهٔ اقلیت‌ها رقابت نمودند.

