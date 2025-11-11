نچیروان بارزانی: برای اجرای بهتر قانون اساسی تلاش بیشتری خواهیم کرد

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی با انتشار پیامی نوشت: «از صمیم قلب پیروزی بزرگ و تاریخی حزبمان در انتخابات مجلس نمایندگان عراق را به جناب بارزانی، خانوادههای سرفراز شهیدان، اعضا و مردم وفادار کردستان تبریک میگویم. این پیروزی، موفقیت همهٔ کردستان و عراق و مایهٔ شادی و افتخار همگی ماست.»
او در بخش دیگری از پیامش از «تمام کسانی که بیوقفه و فداکارانه تلاش کردند تا صدای حزب را به بیش از یک میلیون رأی برسانند» قدردانی کرد و گفت حزب دمکرات را به حزب نخست کشور تبدیل کردهاند.
نچیروان بارزانی با اشاره به اعضا و هواداران حزب گفت که آنها «چالش یک میلیون رأی» را عملی کردند و «حزب دمکرات را نیرومندتر ساختند تا بتواند در بغداد بانفوذتر ظاهر شود و برای اجرای بهتر قانون اساسی و تقویت فدرالیسم کارآمدتر عمل کند.»
او با تجدید عهد با مسعود بارزانی تأکید کرد: «همانگونه که همیشه بوده، تحت رهنمودهای ایشان در خدمت مردم و کشورمان خواهیم بود و مدافع حقوق همهٔ طیفهای کردستان و عراق میمانیم. تلاش میکنیم عراق به سرزمین همهٔ شهروندان تبدیل شود و آیندهای بهتر برای کردستان و عراق رقم بزنیم.»
نظر شما