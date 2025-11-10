رکورد مشارکت در انتخابات ویژه عراق شکسته شد؛ ۸۲ درصد

به گزارش کردپرس، عمر احمد، رئیس شورای کمیسران کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق امروز یکشنبه اعلام کرد که میزان مشارکت در رای گیری ویژه انتخابات عراق ۸۲.۴۲ درصد بوده است.

به نوشتە خبرگزاری رسمی عراق، وی اعلام کرد که شمار شرکت کنندگان در رای گیری ویژه انتخابات عراق به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید.

او گفت که کمیساریای مستقل انتخابات عراق در قبال همه نامزدها بی طرف بوده است.

این آمار در مقایسه با انتخابات پنج دوره گذشته پس از سقوط صدام حسین بی‌سابقه بوده است.

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق نیز تاکید کرد که مشارکت در رای گیری ویژه انتخابات عراق گسترده و بی سابقه بود.

پیش از این ستاد عملیات مشترک عراق اعلام کرده بود که میزان مشارکت نیروهای نظامی در انتخابات ویژه عراق از ۸۰ درصد فراتر رفته است.

براساس آمار نهایی منتشر شده، بیشترین مشارکت مربوط به استان‌های اقلیم کردستان عراق و در صدر آن سلیمانیه با ۹۸.۱۶ درصد است.

کمترین میزان مشارکت نیز مربوط به بخش الرصافه در بغداد با ۷۰.۳۷ درصد است.