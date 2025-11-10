نامه وزیر امور خارجه آمریکا به نچیروان بارزانی

به گزارش کردپرس، روبیو در این پیام، شراکت مستمر میان امریکا و اقلیم کردستان عراق را اساس ثبات و پیشرفت توصیف کرد.

روبیو افتتاح مجدد خط لوله میان عراق و ترکیه برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان را تحسین و از این اقدام استقبال کرد.

وزیر خارجه امریکا نوشت: رهبری شما و شراکت سازنده شما، روحیه مسئولیت و حکمت که منجر به تقویت صلح و همکاری می‌شود را مجسم می‌سازد.

روبیو از نقش مستمر بارزانی در تسهیل گفت‌وگو میان ترکیه و حزب کارگران کردستان و تلاش‌های او برای آرامش و ثبات در سوریه تقدیر کرد.

وزیر خارجه امریکا ضمن تقدر و تشکر از ائتلاف دو طرف، تلاش‌های بارزانی در مسیر شراکت و وحدت صف را تحسین و تاکید کرد که تقویت همکاری اقتصادی میان امریکا و اقلیم کردستان عراق، منافع مشترک طرفین را تقویت می‌کند.