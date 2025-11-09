به گزارش کردپرس، بر اساس آمار کمیسیون عالی مستقل انتخابات، میزان مشارکت رأی‌گیری ویژه تا ساعت ۱۳ در سراسر عراق به ۶۰ درصد و در اقلیم کردستان به ۷۷ درصد رسیده است. همچنین میزان مشارکت آوارگان تا این ساعت به ۳۸ درصد رسیده است.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق آمار مشارکت رأی‌گیری ویژه تا ساعت ۱۳ امروز را منتشر کرد. بر پایه این آمار، مشارکت سرتاسری در عراق به ۶۰ درصد رسیده و اقلیم کردستان بالاترین میزان مشارکت را ثبت کرده و مجموع سه استان به ۷۷ درصد رسیده است.

در مورد مشارکت آوارگان، در سه استان اقلیم، تا ساعت ۱۳:۰۰ ۳۸ درصد رأی داده‌اند؛ سهم آوارگان دهوک ۳۸ درصد، اربیل ۴۹ درصد و سلیمانیه ۴۰ درصد بوده است. جمعاً ۱۰ هزار و ۲۰۶ آواره در اقلیم رأی داده‌اند.

طبق آمار کمیسیون، میزان مشارکت نیروهای امنیتی در دهوک ۷۶ درصد، در اربیل ۷۷ درصد و در سلیمانیه ۷۸ درصد بوده که بالاترین میزان به سلیمانیه اختصاص دارد.

فرایند رأی‌گیری ویژه نیروهای امنیتی و آوارگان از ساعت ۷ صبح امروز آغاز شد. بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از نیروهای امنیتی و آوارگان واجد شرایط رأی‌دادن در این مرحله هستند و در اقلیم کردستان نیز ۲۷۶ هزار و ۶۱۳ نفر حق رأی در رأی‌گیری ویژه را دارند.