بیش از دو هزار زندانی در اقلیم کردستان از شرکت در انتخابات بازماندند

به گزارش کردپرس، احسان عبدالرحمن مدیرکل اداره اصلاح و تربیت در اقلیم کردستان عراق گفت بیش از ۲۰۰۰ زندانی در اقلیم کردستان عراق با تصمیم کمیساریای عالی مستقل انتخابات، از شرکت در انتخابات پارلمانی محروم شدند.

عبدالرحمن امروز یکشنبه به شبکه رووداو گفت، ما بیش از یک ماه قبل نامه‌ای برای کمیساریای عالی انتخابات درباره واجدین شرایط شرکت در انتخابات که فاقد کارت انتخاباتی هستند فرستادیم و همچنین این پرسش را مطرح کردیم که آیا زندانیان می‌توانند در انتخابات شرکت کنند؟ اما آنها پاسخی به نامه ما ندادند بنابراین زندانیان نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

طبق آمار اداره اصلاح و تربیت اقلیم کردستان، در این اقلیم ۶۰۳۵ زندانی وجود دارد و به گفته عبدالرحمن، ۲۱۲۸ محکوم، حق شرکت در انتخابات را دارند ولی از این حق خود محروم هستند.

وی افزود، اقدامات کمیساریای عالی و عدم امکان انتقال صندوق‌های اخذ رأی به زندان، علل محروم شدن این افراد از حق رأی است.

در این رابطه اسعد یاسین مدیر بخش آموزش و بازپروری در اربیل نیز گفت، محل رأی گیری و مکان صندوق‌های رأی، ثابت است و فقط با موافقت مقامات رسمی امکان جابجا کردن صندوق‌ها وجود دارد به همین علت صندوق‌ها برای استفاده زندانیان و بیماران جابجا نخواهند شد. بیماران و معلولان برای شرکت در رای گیری باید به مراکز اخذ رای مراجعه کنند و در زمان رأی گیری نیازی به ایستادن در صف ندارند و اولویت رای دادن با آنها است.

اسعد یاسین افزود، طبق دستور کمیساریای عالی انتخابات، زندانیانی که دوره محکومیت آنها بیش از ۵ سال است امکان شرکت در رأی گیری را نخواهند داشت ولی کسانی که دوره محکومیت آنها کمتر از ۵ سال است در صورتی که بتوانند مرخصی بگیرند، امکان شرکت در انتخابات را دارند.